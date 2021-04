Tribunal de Cuentas de Brasil absuelve a Dilma Rousseff en caso refinería

El Tribunal de Cuentas de Brasil absolvió el miércoles (14.04.2021) a la expresidenta Dilma Rousseff en un juicio sobre la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por la petrolera estatal Petrobras.

El caso se remonta a 2006, cuando Rousseff ocupaba el cargo de ministra de la Presidencia en el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y presidía el Consejo de Administración de Petrobras, y por el que llegó a tener sus bienes embargados por la Justicia.

La decisión de este miércoles fue tomada de forma unánime por el pleno del tribunal, formado por nueve magistrados, quienes consideraron que Rousseff, así como otros exmiembros del Consejo de Administración, no tuvieron responsabilidad en el caso.

"No hay razonabilidad y proporcionalidad en igualar las responsabilidades de quienes actuaron con deslealtades con los demás involucrados, cuya mala fe no quedó demostrada en estos autos, tampoco en otras instancias en las que se investiga el caso Pasadena", destacó en el juicio el instructor del caso, el magistrado Vital do Rêgo, cuyo voto fue acompañado por los demás jueces.

La compra de la refinería por Petrobras, en casi 1.200 millones de dólares, ocurrió a finales de 2006 y fue blanco de múltiples investigaciones en el marco de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

Petrobras compró la mitad del capital de la refinería estadounidense por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por toda la planta.

La petrolera tuvo que desembolsar otros 820 millones de dólares en 2012, con Rousseff ya como presidenta, por la otra mitad del capital tal y como recogía una cláusula en el contrato de compra.

Pese a que presidía el Consejo de Administración de la estatal, que aprobó la transacción en una sola reunión y sin que los documentos presentados por los técnicos citaran dos cláusulas lesivas para la empresa, Rousseff (2011-2016) no fue acusada formalmente en el caso.

En 2019, Petrobras concluyó la venta de la refinería de Pasadena tras recibir 467 millones de dólares por parte de la estadounidense Chevron.

gs (efe, O Globo, Revista Forum)