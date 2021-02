Brasil: caen acciones de Petrobras por temor a injerencia de Jair Bolsonaro

Las acciones de Petrobras se derrumbaron este lunes (22.02.2021) después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designara a un general para presidir la petrolera estatal, desatando temores en los mercados ante una mayor injerencia del Gobierno en la economía.

Las acciones ordinarias y preferenciales de esta firma estatal de capital abierto perdieron más del 20 por ciento al cierre de la Bolsa de Sao Paulo -la mayor plaza bursátil de América Latina-, donde a su vez el índice Ibovespa retrocedió 4,87 por ciento en relación al viernes. La petrolera además perdió 100.600 millones de reales (18.400 millones de dólares) de su valor en el mercado, en tanto el real brasileño cedió 1,26 por ciento ante el dólar.

El 19 de febrero, Petrobras ya había perdido 7 por ciento de valor después de que Bolsonaro -que llegó al poder prometiendo un programa económico liberal y varias privatizaciones- anunciara que habría "cambios" en la empresa y criticara cuatro incrementos sucesivos en el precio de los combustibles. Tras el cierre de la sesión bursátil del viernes, el mandatario designó a un general de reserva del Ejército, Joaquim Silva e Luna, para sustituir al frente de la compañía al actual presidente, Roberto Castello Branco, nombrado hace dos años por el ministro de Economía, el liberal Paulo Guedes.

Esa decisión -que debe ser confirmada por el consejo de administración de Petrobras - desató temores de que el mandatario intervenga en la política de precios de la compañía. Petrobras aumentó cuatro veces el precio de los combustibles en lo que va de 2021, con un alza acumulada de 34,78 por ciento, lo cual irritó a quienes trabajan en el transporte de camiones, que amenazaron con ir a una huelga.

"¿El petróleo de Brasil es nuestro o de un pequeño grupo?", preguntó este lunes el mandatario a seguidores frente a su residencia oficial. "Hay cosas que precisan ser explicadas (en Petrobras). Exijo transparencia a todos mis subordinados. Petrobras no es diferente", agregó el mandatario, que, no obstante, aseguró que "nadie va a interferir en la política de precios de Petrobras". Pero los analistas y los mercados no parecen muy convencidos.

Los anuncios de Bolsonaro "aumentan el clima de aversión al riesgo entre los inversores internacionales en Brasil y el compromiso del actual equipo económico liderado por Paulo Guedes con la agenda liberal", señala en un comunicado la consultora económica Necton.

El presidente volvió a la carga durante el fin de semana: anunció más cambios en la petrolera estatal en los próximos días y dijo que "meterá el dedo en la energía eléctrica, que es otro problema". Esta última declaración motivó que las acciones de Eletrobras -de cuya privatización se habla en Brasil desde hace tiempo- se desplomaran hasta más de 7 por ciento tras el inicio de la jornada, pero al cierre se equilibraron en -0,69 por ciento.

