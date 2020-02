Testimonio interactivo de sobrevivientes del Holocausto

"En 1933 comenzó el período nazi, cuando yo tenía ocho años. Ahí la gente se envalentonó para insultarnos por ser judíos. Al comienzo no entendía siquiera que eso fuera algo especial”. Anita Lasker-Wallfisch, quien creció en Breslavia (ahora Polonia), habla con voz firme.

Desde una pantalla, que la muestra de tamaño natural, Lasker-Wallfisch mira a los visitantes del Museo Tecnológico Alemán, en Berlín. Cuando se formula una pregunta al micrófono, programas que reconocen el lenguaje y rastrean bancos de datos buscan la secuencia de video con la respuesta adecuada y la emiten. Así se crea la impresión de un diálogo.

Desde esta semana, grupos de escolares pueden participar en esta experiencia interactiva con una sobreviviente del Holocausto. La condición es que hayan tratado el tema en clases y que haya un moderador.

Anita Lasker-Wallfisch - Ustedes deben heredar la verdad.

"Nunca volvimos a ver a mis padres”

Anita Laske-Wallfisch, quien hoy tiene 94 años, sobrevivió al campo de exterminio alemán de Auschwitz tocando el cello en la orquesta de niñas, y en 1945 fue liberada por los británicos del campo de concentración de Bergen-Belsen. Después de la guerra se fue a vivir a Inglaterra, donde se casó con el pianista Peter Wallfisch y tuvo dos hijos Desde hace muchos años se dedica a relatar su experiencia, a menudo en escuelas. En 2018 habló en el Bundestag. Y ahora entrega su testimonio por video.

¿Se acuerda de las primeras deportaciones de Breslavia? Tras un instante, Anita Lasker-Wallfisch responde con un suspiro: "Sí”. El cuarto está en total silencio cuando cuenta lo ocurrido en abril de 1942, apenas 24 horas antes de que su madre (música) y su padre (abogado y notario) tuvieran que presentarse para ser deportados. "Queríamos permanecer juntos. Entonces mi padre dijo estas palabras: ‘Quédense. Ustedes no están en la lista'… Nunca más vimos a mis padres”. Tras un fallido intento de fuga, ella y su hermana fueron llevadas primero a la cárcel. En 1943, fue deportada a Auschwitz.

Un millar de preguntas

En marzo de 2019, Anita Lasker-Wallfisch respondió durante una semana más de 1.000 preguntas en alemán sobre su vida y sus experiencias durante el régimen del terror nazi, en un estudio de televisión de Londres. Cuatro años antes había hecho lo mismo, en inglés. En el Museo Tecnológico de Berlín se desarrolla hasta junio la fase de prueba del primer testimonio interactivo de la Fundación Shoah en idioma alemán.

El proceso es complejo. Las pruebas están dirigidas a lograr que se emitan las respuestas más apropiadas a cada nueva pregunta formulada. Mientras más preguntas se planteen, mejor funciona el programa.

Desde la década de 1990, la Fundación Shoah, creada por Steven Spielberg, ha recopilado casi 55.000 entrevistas en video con sobrevivientes del Holocausto y de otros genocidios, hechas en diferentes países e idiomas. El objetivo: preservar su testimonio para las futuras generaciones.

Una grabación compleja.

En 2015 se iniciaron las grabaciones para el proyecto de los testimonios interactivos. Todavía no hay hologramas que permitan encuentros tridimensionales. Pero se ha filmado con cámaras desde múltiples perspectivas para, dado el caso, poder hacer una presentación en 3D.

Las primeras grabaciones se efectuaron en inglés, español, ruso y hebreo.

"No yazgo en una fosa común”

Las preguntas para Anita Laske-Wallfisch fueron elaboradas por jóvenes de Alemania. Karen Jungblut, directora de Iniciativas Globales de la Fundación Shoah, indica que en Estados Unidos se suele preguntar: "¿Se encontró con Hitler?” En Alemania es distinto. Más bien se pregunta: "¿Qué piensa de Alemania?” O bien: "¿Ha perdonado?”

A esto último, Anita Lasker-Wallfisch responde en el Museo Tecnológico de Berlín: "Uno puede seguir adelante, pero ¿perdonar? ¿Cómo se puede perdonar algo así?” Su voz se vuelve más fuerte: "Es imperdonable lo que pasó. No soy Dios. Yo tampoco fui gaseada. Yo no yazgo en una fosa común. Yo no tengo el derecho de perdonar”.

