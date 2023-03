Revista de prensa: "El cuello de botella hirviente de México"

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung se refiere al incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México, en la frontera con Estados Unidos: "En ningún lugar es México más ancho que en su frontera con Estados Unidos. Y, sin embargo, esa frontera se ha convertido en un cuello de botella donde están varados cientos de miles de migrantes, que esperan poder llegar a la ‘tierra de sus sueños', estancados en su impaciencia, su frustración y su desesperación. En la noche del lunes (27.03.2023), esa frustración produjo una tragedia. (…).

Las organizaciones de ayuda a migrantes están advirtiendo desde hace algún tiempo sobre esos peligros. El anuncio del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42 alimentó aún más la migración hacia el norte. (…) Muchos no logran conseguir un turno para tramitar su ingreso a EE. UU., y cada vez más personas, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, están varadas en la frontera norte mexicana, donde ya hay cantidad de otros migrantes esperando desde hace meses. (…) Mientras Estados Unidos siga empujando a los solicitantes de asilo a regresar a México, la situación allí no mejorará. Los llamados a un reajuste de las políticas mexicanas de inmigración y deportación son cada vez más fuertes”.

¿Está el presidente de Ecuador ante el fin de su mandato?

El matutino Der Tagesspiegel escribe sobre la crisis en el gobierno de Guillermo Lasso, en Ecuador, y el fracaso de su plan neoliberal para sacar al país de la grave situación económica en la que se halla: "'Durante años he soñado con servir a los ecuatorianos', dijo Guillermo Lasso tras su victoria electoral. Era su tercer intento: en 2021 el exbanquero se convirtió en presidente de Ecuador. Ahora, solo dos años después, su sueño ya podría haber terminado, porque el político, de 67 años, se enfrenta a un juicio político. Y eso, por segunda vez. Sobrevivió al primer intento de juicio político en junio de 2022, pero ahora sus posibilidades empeoraron significativamente. Lasso tuvo problemas desde el principio. Fue el primer conservador en el cargo en casi 20 años, y su victoria electoral se produjo más en contra del statu quo de izquierda que a favor de él. Su mandato también cayó en medio de la pandemia y una severa crisis económica. La deuda era el 63 por ciento del Producto Interno Bruto, un tercio del país vivía en la pobreza. El devoto católico quería sacar a Ecuador de la crisis con un plan de reforma neoliberal. (…) Pero esta vez, la situación es otra: Lasso está involucrado en un escándalo de corrupción. El presidente ecuatoriano no solo perdió el apoyo en el Parlamento, sino también el de la población”.

Acusaciones de trabajo esclavo contra Volkswagen do Brasil

El diario alemán Zeit Online tematiza la reunión en São Paulo entre la Fiscalía y representantes de la automotriz Volkswagen, para tratar un capítulo oscuro y casi olvidado de la historia de esa empresa multinacional alemana, relacionado con acusaciones de trabajo en condiciones de esclavitud en una hacienda: "Volkswagen do Brasil abandonó la mesa de negociaciones en una audiencia sobre posible trabajo esclavo en la hacienda de una subsidiaria en el Amazonas, en las décadas de 1970 y 1980, según la Fiscalía de Brasil. La empresa dijo que no estaba interesada en un acuerdo con la Fiscalía responsable de la legislación laboral, dijo esa autoridad en un comunicado en Brasilia el miércoles (29.03.2023). ‘Volkswagen do Brasil rechaza todas las acusaciones contenidas en los registros de esta investigación sobre Fazenda Vale do Rio Cristalino y no está de acuerdo con las representaciones unilaterales de los hechos hechas por terceros', dijo un portavoz de Volkswagen do Brasil.

Volkswagen Brasil, en San Bernardo Campo, a 25 km de Sao Paulo.

En una audiencia en junio de 2022, también se discutieron posibles reparaciones para los trabajadores de la finca y para la sociedad brasileña. Se trata de una gravísima violación de los derechos humanos que se produjo durante más de diez años con la implicación directa de Volkswagen, señaló la Fiscalía en un comunicado. Según los investigadores, la Hacienda Volkswagen era una de las empresas más grandes de la región rural amazónica, y la automotriz quería incursionar en el negocio de la carne en ese momento. Fue fundada en la década de 1970 y apoyada por la dictadura militar brasileña. La finca tenía alrededor de 1.390 kilómetros cuadrados y cerca de 300 trabajadores. Los trabajadores temporales encargados del desmonte, a quienes se refiere principalmente la acusación de trabajo esclavo, no estaban empleados directamente por la filial.”

(ers)