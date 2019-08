"La Amazonía no tiene límites, lo que se haga allí nos afecta a todos"

El pulmón del planeta, la Amazonía, está siendo destruido. Sus árboles mueren, sus bosques desaparecen en un incendio que amenaza no solo a Brasil, donde está el 60 % de su territorio, sino también a otros siete países de la cuenca amazónica: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Estos países, junto con Brasil, forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), organismo intergubernamental fundado en 1995 sobre la base de acuerdos firmados en 1978.

La Amazonía conforma el 25 % de la superficie de América Latina, es la mayor floresta tropical del mundo y representa algo más de la mitad del bosque húmedo de la Tierra, clave, junto con la vegetación marina, de la producción de oxígeno. Asimismo, es la mayor reserva de agua del planeta: casi un 20% del agua dulce se encuentra allí, un recurso que, según la ONU, podría ser motivo de "guerras” durante el siglo XXI. La biodiversidad única de la Amazonía reúne cerca de 30.000 especies de plantas, muchas con propiedades alimenticias y medicinales, 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos, según datos de la OTCA. En ese territorio viven 34 millones de personas, de las cuales tres millones son indígenas de 420 tribus, que hablan 86 lenguas y 650 dialectos originarios.

Parque Nacional Yasuní, en la cuenca amazónica ecuatoriana.

"Supertanker” en Bolivia, protestas en Ecuador y alerta en Perú

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el miércoles (21.08.2019) que su gobierno contratará un Boeing 747 Supertanker, la aeronave cisterna más grande del mundo, para combatir los incendios que afectan la zona de Chiquitania, en el este de Santa Cruz. La aeronave tiene una capacidad de transporte de 150.000 litros de agua. Además, creó un Gabinete de Emergencia Ambiental y dijo que enviará brigadas militares y policiales en temas de salud para frenar los incendios y atender a la población.

En Ecuador, un mensaje circuló este jueves, 22 de agosto, por las redes sociales: "La Amazonía está en llamas y exigimos a los gobiernos que tomen medidas urgentes". Fue difundido con la etiqueta de #EmergenciaClimática. El activista Beno Bonilla, del grupo ambientalista Yasunidos, dijo a la agencia EFE que la situación en la Amazonía es dramática y representa una seria amenaza para la humanidad. "Los países que forman parte de la Cuenca Amazónica somos los responsables de cuidar" esta región, subrayó.

Perú, por su parte, decretó este jueves alerta en la selva fronteriza con Brasil y Bolivia, ante la probabilidad de que se propague el incendio que consume la Amazonía desde hace dos semanas, informó el gobierno. "En estado de alerta, más de 200 guardaparques bomberos forestales (...) monitorean minuto a minuto el estado de emergencia del incendio en los bosques de la Amazonía de Brasil y Bolivia, para prevención", dijo en Twitter el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).

Perú: sistema de alerta temprana del SERFOR

En Perú se vio el lunes una capa de humo en los cielos de la provincia amazónica de Tambopata, en la región de Madre de Dios, región fronteriza con Brasil y Bolivia. "Esta semana se han detectado 368 focos de calor en Perú, de los cuales 152 focos se encuentran en Madre de Dios, especialmente en el distrito Tahuamano, colindante con Brasil y Bolivia”, explicó la ingeniera peruana Elvira Gómez Rivero en entrevista con DW.

Elvira Gómez Rivero es directora general de Información y Ordenamiento Forestal del SERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, ente que dirige el monitoreo de los bosques de ese país. Ese organismo tiene una participación activa en la alerta temprana de incendios forestales a nivel nacional, a través de medidas de prevención y vigilancia y es parte del Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales (COEN) de Perú, que trabaja en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias Regionales (COER). Con una plataforma de monitoreo satelital, el SERFOR evalúa los incendios forestales, la deforestación por tala ilegal y su impacto en el ecosistema.

Un satélite identificó solo a cuatro de esos 152 focos como alerta de incendio forestal, "y solo se confirmó uno sobre la superficie de bosques húmedos amazónicos, que tiene impacto sobre unas 300 hectáreas”, añadió Gómez Rivero. Esos incendios se produjeron entre el sábado (17.08.2019) y el lunes pasado, y ya fueron controlados, asegura.

Para prevenir que esos incendios se extiendan por los bosques "se abrió una faja cortafuegos" a lo largo de la zona, aclara la ingeniera a DW. En el monitoreo de los bosques también participa el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú, con brigadas especiales de bomberos forestales, en caso de que se produjera un incendio. Además, a través del Servicio Nacional de Meteorología de Perú, los otros organismos obtienen información sobre las condiciones favorables para que se incendien los bosques.

Imagen satelital de los incendios en la cuenca del Amazonas.

Un llamado urgente a los países vecinos

"Estos incendios, por lo general, no aparecen espontáneamente de manera masiva. Son provocados debido a la cultura de tala y quema en nuestras zonas rurales que poco a poco debemos ir manejando para no llegar a los desastres que estamos viendo en otros países”, señala Gómez Rivero. Un problema que afecta a todas las regiones ganaderas de Sudamérica y que, "no solo es un peligro para la población, sino también para la diversidad de la región amazónica.”

Si bien los incendios en la Amazonía brasileña no representan un peligro inmediato, "estamos haciendo todo para estar preparados, por si los incendios de Brasil se expandieran hacia Perú, pero eso aún es algo muy lejano, porque los focos están a muchos kilómetros de nuestra frontera”, subraya.

La directora del SERFOR, sin embargo, hace un llamado urgente a que los países de la región amazónica actúen de inmediato: "La Amazonía no tiene límites. Lo que se haga allí afecta a todo el bioma amazónico. Yo le pediría a todos los países que están alrededor de la Amazonía que tomen ya sus precauciones en cuanto a monitoreo y prevención para evitar lo que ahora está sucediendo en Brasil.”

