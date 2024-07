Base aérea Ramstein en Alemania: clave para EE.UU. y la OTAN

La base aérea estadounidense en Alemania tiene gran importancia para las operaciones de EE. UU. y de la OTAN en todo el mundo. El control sobre misiones de aviones de combate no tripulados es especialmente controvertido.

La base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Ramstein es un mundo en sí misma. En el oeste de Alemania, cerca de la ciudad de Ramstein-Miesenbach, hay una extensa zona militar con pistas de aterrizaje, hangares y numerosos edificios. Es como una pequeña ciudad independiente, en medio de laRenania-Palatinado rural, estrictamente aislada del paisaje montañoso que la rodea.

Aunque la base aérea está situada en territorio alemán, goza de inmunidad como una embajada extranjera: los funcionarios y políticos alemanes sólo pueden entrar con la aprobación del comandante estadounidense.

Aquí trabajan unas 9.000 personas. Es la mayor base aérea estadounidense en Europa. También está el cercano Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital militar estadounidense fuera de EE. UU. En total, unos 50.000 estadounidenses y sus familias viven en la región de Kaiserslautern. Tienen sus propias escuelas, tiendas y proveedores de servicios, y a menudo pagan en dólares estadounidenses. Las instalaciones estadounidenses son también muyimportantes para la economía regional.

Ramstein adquirió cada vez más importancia desde 1952

Todo empezó en 1952, en un aeródromo utilizado por la Luftwaffe de Hitler durante la Segunda Guerra Mundialy capturado por el Ejército estadounidense poco antes del final de la guerra, en 1945. El aeródromo y un ala administrativa crecieron gradualmente hasta convertirse en un complejo cada vez mayor para las tropas estadounidenses en Alemania y, en última instancia, para la OTAN.

El Mando Militar de Transporte Aéreo y sus aviones de transporte están estacionados en Ramstein desde 1971. En 1973, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa se trasladó de Wiesbaden a Ramstein. Un año después, Ramstein se convirtió también en centro de mando para las fuerzas aéreas de la OTAN. Desde Ramstein, la OTAN supervisa la defensa antimisiles de la alianza, así como las actividades espaciales de los Estados miembros. La NASA también utiliza a veces Ramstein para vuelos de investigación.

Dron de combate US Predator: EEUU ha matado a numerosos sospechosos de terrorismo en el extranjero con drones de combate. Imagen: Col. Leslie Pratt/epa/picture alliance

Control de drones de combate

La base aérea de Ramstein tiene una enorme importancia para las fuerzas armadas estadounidenses en todo el mundo. Es el centro más relevante para los transportes de carga y las tropas de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, especialmente para misiones en África, Oriente Medio y Europa del Este.

Ramstein también tiene una importancia particular y creciente debido a su centro de control de vuelos de misiones de aviones de combate no tripulados estadounidenses en todo el mundo. Esto ha provocado repetidos debates sobre la posible implicación de Alemania en el asesinato selectivo de sospechosos de terrorismo en Asia y África.

En 2013, cuando estas acusaciones surgieron en los medios de comunicación, el entonces presidente estadounidense Barack Obama afirmó que Alemania no era un "punto de lanzamiento" de ataques con drones, aunque esto no silenció las acusaciones. Obama había declarado que los ataques con aviones no tripulados eran la herramienta más importante en la llamada "guerra global contra el terror".

La base aérea también saltó a los titulares debido a los supuestos vuelos de sospechosos de terrorismo secuestrados a prisiones secretas a través de la base de Ramstein.

Trump quería menos soldados estadounidenses en Alemania

Durante su mandato como presidente de EE. UU., Barack Obama hizo varias escalas en la base de Ramstein. Donald Trump hizo lo mismo como presidente en 2018, en su vuelo de regreso de una visita de tropas a Irak. También fue Trump quien anunció una reducción masiva de las tropas estadounidenses destacadas en Alemania en el verano de 2020.

La decisión se anuló unos meses después, cuando el demócrata Joe Biden llegó al poder. Si Donald Trump es reelegido presidente de Estados Unidos, la presencia de tropas estadounidenses en Alemania y, por tanto, el importante papel de la Base Aérea de Ramstein podrían volver a ponerse en tela de juicio.

(gg/rml)