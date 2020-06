Alemania: localidades preocupadas por posible retirada de tropas estadounidenses

Informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere retirar permanentemente a miles de efectivos estadounidenses de Alemania tienen obvias implicaciones geopolíticas y de seguridad. Pero para aquellas localidades alemanas acostumbradas a tener grandes comunidades estadounidenses entre sus habitantes durante casi 70 años, las implicaciones son mucho más inmediatas y locales que esos movimientos tectónicos en la política mundial.

Todavía no se ha confirmado oficialmente que se reducirán las tropas estacionadas en Alemania, pero según The Wall Street Journal, el volumen de tropas permanentes con sede en Alemania se reducirá entre 9.500 y 25.000 efectivos en septiembre.

Si eso sucede, no está claro de qué bases saldrá ese personal. Así que son varias las comunidades alemanas preocupadas por lo que los titulares pueden llegar a significar para sus negocios y para su economía local en general.

Gran presencia en pequeñas localidades

Desde la Segunda Guerra Mundial, pequeñas ciudades del sur de Alemania, como Grafenwoehr en Baviera o Ramstein en Renania-Palatinado, se han desarrollado con la presencia de miles de efectivos, sus familias y civiles estadounidenses que trabajan en bases allí.

En el caso de Ramstein-Miesenbach, la población oficial de la ciudad es inferior a 8.000 habitantes, minúscula para los estándares alemanes. Sin embargo, hay casi la misma cantidad de miembros de tropas estadounidenses estacionadas en la cercana Base Aérea Ramstein, así como casi el doble de esa cantidad de familiares de esos efectivos. En total, hay aproximadamente tres veces más personas conectadas a la presencia militar viviendo en el área que lugareños mismos.

Y esto es aún más pronunciado en Grafenwoehr, donde la población local de poco más de 6.000 habitantes está eclipsada por la presencia de más de 10.000 miembros del personal militar de los EE. UU., sin incluir a miles de familiares más.

Otros pueblos y ciudades del sur de Alemania, como Ansbach (42.000 habitantes), Wiesbaden (290.000) y Böblingen (50.000) albergan también a un gran número de tropas estadounidenses, civiles y sus familias.

Perros calientes y salchichas

Un paseo por cualquiera de las calles principales de Grafenwoehr ilustra rápidamente por qué una retirada militar estadounidense a gran escala tendría un profundo impacto económico en esa localidad.

Algunos de los negocios allí instalados: Bank of America Military Bank, American Motors - Military Car Sales, Tortuga TexMex Bar & Grill, 'Cheers' American Restaurant y The Homestead Hotel. Este no es el tipo de negocios que uno encuentra en cualquier otra ciudad alemana promedio, como es comprensible.

El sitio web de The Homestead Hotel dice que ha estado "proporcionando alojamiento temporal de la mejor y más alta calidad a militares y civiles desde 2006", mientras que el sitio web de entrega de Cheers declara con orgullo que ha "apoyado a las tropas desde 1985".

Todos los años se celebra un Festival Folclórico Germano-Estadounidense en la ciudad, un importante evento económico y una bendición tanto para los vendedores ambulantes de salchichas como para los de perros calientes. Siete décadas de presencia estadounidense han dejado profundas raíces en lugares como Grafenwoehr. Las familias y empresas germano-americanas son extremadamente comunes.

Todos los años se celebra en Grafenwoehr un festival folklórico-estadounidense.

Alrededor del país, muchos civiles locales están empleados tanto en las bases como en los diversos negocios que sirven a las comunidades estadounidenses. Se estima que alrededor de 12.000 civiles alemanes se desempeñan en empleos relacionados con el Ejército de EE. UU. en todo el país y muchos más indirectamente a través de la provisión de bienes y servicios.

Reducción constante

Pero una reducción en el volumen de tropas estadounidenses en Alemania no es nada nuevo. El número ha estado disminuyendo constantemente durante años. Las cifras del gobierno alemán muestran que entre 2006 y 2018, el número de tropas estadounidenses estacionadas en Alemania se redujo a menos de la mitad, de 72.400 a la cifra actual de alrededor de 34.000.

En 2001, un estudio de la Universidad de Trier demostró que la Base Aérea Ramstein y la cercana Base Aérea Spangdahlem contribuyeron con alrededor de 1.400 millones de euros (1.700 millones de dólares) a la economía local y respaldaron alrededor de 27.000 empleos en la región.

Desde entonces, las comunidades estadounidenses conectadas con bases en Alemania se han reducido considerablemente, así que su impacto en las economías locales ha disminuido.

Sin embargo, los cierres de bases o las reducciones en el volumen de tropas tienen efectos importantes en las economías locales, como lo tuvo ya el cierre de la guarnición del Ejército en Bamberg, en el norte de Alemania, en 2014. Por eso, muchos ciudadanos alemanes en ciudades conectadas con el Ejército de EE. UU. se oponen firmemente a estos cierres y recortes.

¿"Land of the free”?

Hay otro ángulo económico para observar la presencia del Ejército estadounidense en Alemania. Mientras Donald Trump ha criticado constantemente al país por no cumplir con sus compromisos con la OTAN, el Gobierno alemán gasta millones en apoyo a las bases estadounidenses en su territorio: 243 millones de euros (270 millones de dólares) desde 2012, según se reveló en agosto pasado.

La suma está relacionada con beneficios para extrabajadores y costos operativos asociados con el mantenimiento de edificios y otras propiedades. Por lo tanto, aunque la presencia del personal militar de los EE. UU. y sus familias sí proporciona un gran impulso económico para las comunidades en las que se asientan, esto también tiene su precio para las finanzas federales.

El futuro

Queda por ver cuáles serán precisamente las consecuencias de estos últimos informes para lugares como Ramstein-Miesenbach o Grafenwoehr. Incluso si la cifra de 9.500 efectivos a retirar es precisa, la eliminación gradual puede extenderse a todas las bases en Alemania, mitigando el impacto en cada una y dando a las comunidades locales mayor margen para adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas.

Pero también es probable que les haga considerar y prepararse para una posibilidad a más largo plazo: que algún día todas las tropas se hayan ido.

(rml/jov)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |