 وجهة نظر: بوتين يخسر في سوريا أمام الولايات المتحدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.10.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: بوتين يخسر في سوريا أمام الولايات المتحدة

التدخل الروسي في سوريا قبل خمس سنوات شكل مفاجأة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشرق الأوسط يتغير بسرعة، والتدخل الذي كان يبدو نجاحاً لبوتين، يتضح الآن أنه قد يكون خطوة خاطئة، كما يرى الصحفي الروسي كونستانتين إيغرت.

صورة بوتين إلى جانب صورة بشار الأسد في أحد جبهات القتال في الغوطة (أرشيف)

صورة بوتين إلى جانب صورة بشار الأسد في أحد جبهات القتال في الغوطة (أرشيف)

في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2015، كانت قوى الحرس الثوري الإيراني وحلفائه من مقاتلي حزب الله اللبناني قد خارت. كانوا يحاولون دعم نظام الأسد وقواته المسلحة، التي كانت تخوض معركة خاسرة بشكل مستمر ضد إسلاميين من جميع الأطياف، والذين كانوا بدورهم مدعومين من قبل جهات إقليمية مختلفة منها تركيا والسعودية وقطر، هذا إضافة إلى الأكراد السوريين. قدم الكرملين للأسد والإيرانيين ما كان ينقصهم بشدة: الدعم الجوي المكثف. وسرعان ما تبع الطيارين الروس المستشارون العسكريون وقوات البحرية ومرتزقة ما تسمى بـ"مجموعة فاغنر"، وهي شركة أمنية خاصة من روسيا.

مختارات

اليوم لم يعد يبدو أن هناك من يستطيع إزاحة الأسد عن السلطة. قام فلاديمير بوتين بتحديث القواعد البحرية الروسية من الحقبة السوفيتية في مدينتي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط ​​ووسّعها إلى قواعد (عسكرية) داعمة. لكن حتى لو بقيت روسيا -التي لم تكن قوة بحرية عالمية أبداً- على الأراضي السورية، يبدو أن هذا ليس أعظم إنجاز له (بوتين). ليس من الواضح تماماً إلى أي مدى سيتورط النظام الروسي في استغلال المواد الخام السورية، لكن حقيقة أن "مجموعة فاغنر" تحمي الآن أيضاً حقول النفط والمصافي تروي الكثير.

سياسة بوتين الخارجية المعادية لأمريكا
لكن الغاية الرئيسية من تدخل الكرملين في سوريا كانت هي الغاية نفسها دائماً: استمرار الضغط العالمي على الولايات المتحدة الذي بدأه بوتين بخطابه العدواني في مؤتمر ميونيخ للأمن ​​عام 2007. الكابوس المتكرر للنخبة الروسية هو أن الولايات المتحدة، بحماستها التبشيرية لإرساء الديمقراطية في العالم (والتي أضعفتها سياسة الانسحاب التي اتبعها باراك أوباما ثم دونالد ترامب لاحقاً)، قد ترى الكرملين يوماً ما على أنه التهديد الرئيسي. لذلك فإن إبعاد الولايات المتحدة عن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي ودعم الأنظمة المعادية للغرب في جميع أنحاء العالم هما الدعامتان الأساسيتان لما يعتبر السياسة الخارجية والأمنية الروسية في عهد بوتين.

الصحفي الروسي كونستانتين إيغرت

الصحفي الروسي كونستانتين إيغرت

في هذا السياق، تدخل سوريا منذ عام 2015 ضمن قائمة الدول التي تحظى باهتمام موسكو؛ مثل جورجيا في عام 2008، وأوكرانيا في عام 2014، ومونتينيغرو (الجبل الأسود) في عام 2016 (حيث حاولت موسكو تنظيم انقلاب لمنع البلاد من الانضمام إلى الناتو)، وفنزويلا في عام 2019 (حيث يدعم الكرملين نيكولاس مادورو بشدة). وفي بيلاروسيا عام 2020، حيث وقف الكرملين إلى جانب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ضد شعبه. كل هذه الدول تندرج الآن في نفس الفئة. ويأخذ بوتين دوره كمدافع عن الأنظمة الديكتاتورية حول العالم على محمل الجد. وهذا في رأيه يجلب له الاحترام، أو بالأحرى الهيبة، في الولايات المتحدة.

ماذا حققت روسيا؟
لكن بالنسبة للمصالح الوطنية الروسية على المدى الطويل، فإن تأمين بقاء الأسد في السلطة مكسب مشكوك فيه. فموسكو الآن مرتبطة بشدة بمصير النظام السوري، والأمر الأكثر خطورة أنها مرتبطة بمصير رعاة الأسد الإيرانيين. يأتي هذا في عصر التغيرات الدراماتيكية في المنطقة، فتطبيع علاقات إسرائيل مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والذي تم برعاية واشنطن، يمثل تحولاً تاريخياً في الشرق الأوسط. وهذه الخطوة كانت مفاجأة غير سارة أبداً، ليس فقط لملالي طهران، ولكن للكرملين أيضاً. إن الاعتقاد بانحسار النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وحتمية الهيمنة الإيرانية خدع كليهما.

وإذا حذت كل من السودان وعُمان والمملكة العربية السعودية حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين في النهاية، فسيواجه النظام الإيراني أوقاتًا عصيبة، وحتى انهياره قد يكون متوقعاً. وبدون دعم من طهران، سيصبح الأسد أيضاً ضعيفاً جداً. وفي ظل هذه الظروف، قد يرغب الأسد في أن يمد يده لواشنطن والرياض. ولن تستطيع روسيا منع ذلك بأي شكل من الأشكال، وسيصبح وجودها العسكري في سوريا بسهولة وسيلة ضغط في يد الأسد.

قصر النظر الاستراتيجي تجاه تركيا أيضاً
تجلى قصر نظر بوتين الاستراتيجي في العلاقات مع لاعب إقليمي آخر أيضاً، وهو تركيا. فقد تم تقويض الاتفاق غير الرسمي بشأن سوريا الذي توصل إليه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 2015/2016 منذ وقت طويل. اعتقد الكرملين قبل خمس سنوات أنه يمكن أن يلين الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي من خلال استمالة أنقرة. إلا أن أردوغان يمول اليوم جزءاً من القوات المعارضة للأسد في سوريا، ويشارك في القتال في ليبيا ضد عميل الكرملين المشير خليفة حفتر، كما يدعم الآن أذربيجان في عملياتها العسكرية ضد أرمينيا، أحد أكثر حلفاء موسكو موثوقية وأقربهم.

بعد خمس سنوات من ظهور أول طائرة ميغ روسية في سماء سوريا، فإن الجواب على سؤال: "ما الذي جلبته حرب بوتين للروس؟" هو ببساطة: لا شيء! يشعر الناس بذلك ويريدون بشكل متزايد الانسحاب.

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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