 خمس حقائق عن النزاع الأوكراني الروسي حول بحر آزوف | سياسة واقتصاد | DW | 27.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

خمس حقائق عن النزاع الأوكراني الروسي حول بحر آزوف

توترت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم. وقامت القوات الروسية على إثر ذلك باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية. خمس حقائق عن النزاع.

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

ماذا حصل؟

البحرية الروسية قامت الأحد الماضي في مضيق كيرتش بمنع ثلاث سفن حربية أوكرانية من العبور عبر بحر آزوف. وهذا المضيق يقع بين اليابسة الروسية في الشرق وشبه جزيرة القرم في الغرب التي ضمتها روسيا في 2014. وتفيد الرواية الرسمية الأوكرانية أن السفن كانت متوجهة من أوديسا في البحر الأسود إلى ماريوبول في بحر آزوف. وقالت قيادة البحرية الأوكرانية إن الجانب الروسي تم إبلاغه بالرحلة.

وهذه الرواية تنظر إليها موسكو من زاوية أخرى، إذ اعتبرت أن السفن الأوكرانية دخلت المياه الإقليمية الروسية بصفة غير قانونية، كما يفيد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية الذي هو أيضا مسؤول عن حماية الحدود. وصدرت التعليمات للسفن الأوكرانية كي تتوقف، إلا أنها لم تستجب.

وفي خضم هذا الخلاف صدمت سفينة خفر السواحل الروسي سفينة أوكرانية وألحقت بها أضرارا جسيمة. وبعدها لجأت القوات الروسية إلى مصادرة السفن الأوكرانية واحتجازها بسبب خرق الحدود. وذكرت البحرية الأوكرانية أن ستة جنود بحرية أوكرانيين أصيبوا بجروح.

Protestaktion von ukrainischen Aktivisten gegen russische Aggression. (DW/V. Esipow)

محتجون أوكرانيون ضد التحرك الروسي في بحر آزوف

لماذا يكتسي مضيق كيرتش أهمية كبيرة؟

طريق كيرتش هو الرابط الوحيد بين البحرين، وعبرها فقط يمكن الوصول إلى الميناءين الأوكرانيين المهمين ماريوبول وبيرديانسك. ويُعتبر الطريق البحري ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى ماريوبول في شرق أوكرانيا بمصنعيه لإنتاج المعادن. ومنذ ضم شبه جزيرة القرم، في 2014، تراقب روسيا المضيق البحري من الجانبين، ما يصعب حركة المرور بالنسبة إلى السفن الأوكرانية.

وظهرت انعكاسات المراقبة الروسية بعد إنجاز جسر القرم في مايو 2018. فالقنطرة تربط اليابسة الروسية بشبه الجزيرة القرم. وتفرض سلطات الأمن الروسية إجراءات تفتيش على السفن الأوكرانية قد تستمر أحيانا أياما. كما أن الحرب في منطقة دونباس تتسبب في متاعب إضافية للموانئ الأوكرانية.

نزاع حول القانون البحري

وعلى إثر هذا التصعيد تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بسبب خرق القانون البحري الدولي. ويستند الجانبان في موقفهما إلى اتفاقية القانون البحري الدولية المبرمة في 1982 والتي انضم إليها البلدان في 1990. وفي الوقت الذي تشدد فيه أوكرانيا على أساس هذه الاتفاقية على حرية التنقل في طريق كيرتش وكذلك في بحر آزوف، يحاول الجانب الروسي وضع حدود إقليمية. كما يوجد بين البلدين اتفاق ثنائي حول الاستخدام الحر لطريق كيرتش وبحر آزوف. وهذا الاتفاق تستند إليه أيضا كييف، كما أن موسكو لم تلغ العمل به أبدا.

Ukraine Kiew Präsident Petro Poroschenko (Reuters/Handout Ukrainian Presidential Press Service/M. Markiv)

الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو يفرض الأحكام العرفية

أحكام عرفية في أوكرانيا

وعلى ضوء هذه الحادثة في المضيق البحري فرضت كييف الآن لأول مرة في النزاع مع روسيا الأحكام العرفية. ووقع الرئيس الأوكراني، بيترو بروشينكو، على مرسوم وافق عليه البرلمان الأوكراني. وأوضحت كييف أن الأحكام العرفية ليست إعلان حرب ضد روسيا، وإنما فقط من أجل الدفاع عن النفس في أوكرانيا. وبالرغم من ذلك فإن قرار الرئيس يبقى حتى في أوكرانيا محل جدل.

وهذه الأحكام العرفية يراد لها في الوهلة الأولى أن تكون سارية المفعول لـ 30 يوما. وفي هذه الفترة يمكن التضييق على حقوق المواطنين الأوكرانيين مثل حق التجمع. وتروج الآن تكهنات حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2019 ستنظم في موعدها. ففي حال تمديد فترة الأحكام العرفية، فإن الانتخابات ستصبح محل شكوك.

نزاع نتيجة ضم القرم

التصعيد الأخير في طريق كيرتش يزيد من حدة النزاع بين أوكرانيا وروسيا. فبعد انهيار حكم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش سيطرت روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عملية مموهة أدت في النهاية إلى الضم الرسمي. وتستند القيادة الروسية في ذلك إلى نتائج استفتاء مثير للجدل حصل في شبه الجزيرة تحت مراقبة الجيش الروسي. وعملية الضم لم تعترف بها لا أوكرانيا ولا المجتمع الدولي.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    الباندورا

    أوكراني من أصول قوزاقية يعزف على آلة الباندورا. هذا الرجل المسنّ يرتدي ملابس تقليدية للعرقية القوزاقية ويعزف على آلة تقليدية أوكرانية. ومن المعروف أن القوزاق يعتبرون مؤسسي أوكرانيا خلال حربهم ضد المملكة البولندية في القرون الوسطى.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    ذهبية

    فتاة أوكرانية ترتدي ملابس تشبه تلك التي كانت ترتديها الإمبراطورة الروسية كاترينا الكبيرة. لكنها قررت - كما يظهر - أن تختار اللون الذهبي لثيابها ولبشرتها. الفترة التي حكمت فيها كاترينا كنت فترة ذهبية لروسيا القيصرية. بجانبها طفل صغير يراقبها ويتساءل في نفسه عمن تكون...

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    كبرياء روسي

    طفلان روسيان سائحان يقفان لالتقاط صورة لهما في قصر ليفاديا بمدينة يالطا المطلة على البحر الأسود. بعد (ضم شبه الجزيرة إلى روسيا)، أضحت أي زيارة مستقبلية لهذين الطفلين لا تعدو زيارة إلى جزء من (الوطن).

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    خلف الشعر المتطاير

    صراع الهواء وضوء الشمس وكاميرا المصور. من يسبق ويخطف صورة لحسناء أوكرانية تقف أمام قصر أحد نبلاء روسيا في عهد كاترينا الكبيرة بالقرم.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    حيرة أم فزع؟

    الحيرة على وجه شاب أوكراني متعب يجلس في حافلة عمومية سوفييتية الصنع. مرّ على سقوط الاتحاد السوفيتي 22 عاماً وما زالت آثاره في كل مكان بالقرم. لكن بعد عودة شبه الجزيرة لروسيا، هل سيتحسن حال الناس هناك ويبتسم هذا الرجل المتعب، أم أن دوامة الحياة لن تمنحه الابتسامة أبداً؟

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    خصام حول الوطن

    جيلان أم جيل واحد؟ روسيتان أم أوكرانيتان أم الأمران معاً؟ سيدة تلعق البوظة وتراقب المصور الفضولي، فيما تجلس خلفها امرأة طاعنة في السن تبيع مراوح يدوية صينية الصنع.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    عينان بلون البحر

    أوقفتها على ساحل يالطا. سألتها إن كان لون عينيها حقيقياً؟ أومأت بالإيجاب، فطلبت أن التقط صورة لها. إنها سائحة روسية في أرض الأجداد، أجنبية كانت في وقتها واليوم "بنت البلد".

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    الحظ لمن لا حظ له

    لا تأبه بالزحام ولا المارة. تبيع اليانصيب لتعيش. تبيع الحظ للآخرين ولم يسعفها حظها، فولدت في عصر السوفييت وتغير الناس والبلد والانتماء. ما يدور حولها لا يثيرها، فظهرها منحن وعقلها مشغول بالقراءة.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    أربعة عيون

    عينان على المارة وعينان تراقبان المصور. تعدد الوجوه والأجناس في يالطا - تعدد يظهره لون العيون والبشرة.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    جيل يحمل جيلاً

    في بخشه سراي، عاصمة مملكة تتار القرم سابقاً، تحمل فتاة تتارية طفلها في انتظار الحافلة القادمة من العاصمة سيمفروبول.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    وطن واحد

    أوكرانية من أصول روسية وابنها مع تتارية في سوق للخضار بوسط يالطا. الجميع يريد العيش في وطن يمنحهم الخبز والأمان. لكن للسياسة قول آخر...

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    وجوه تتارية

    ثلاث فتيات تتاريات مسلمات في مطعم تتاري بنفس السوق. التتار المسلمون أقلية في القرم ويخافون من بطش موسكو، الذي أصابهم مرتين عبر التاريخ.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    "الأباتشي" في قطار أوكراني

    البعض يريد الهروب من هويته، لينتمي إلى قبائل الهنود الحمر. خليط من الألوان يعكس روح الرفض لمجتمع توقف عنده التاريخ لمدة.

  • default

    وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

    فرحة بالعيد الوطني

    يصادف عيد استقلال أوكرانيا الرابع والعشرين من آب/ أغسطس كل عام. أثناء الاحتفالات بهذا العيد العام الماضي، تبدو هذه الفتاة الصغيرة فرحة بركوب الحصان القزم في أوديسا، فيما تبادلها صاحبة الحصان الابتسام.

    الكاتب: عباس الخشالي (كتابة وعدسة)


مختارات

بعد إعلان حالة الطوارئ.. بوتين يطالب ميركل بالضغط على كييف

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلق موسكو "البالغ" في أعقاب فرض أوكرانيا قانون الطوارئ مطالبا المستشارة بإقناع كييف بعدم القيام بأي عمل "متهور"، وفقا لبيان للكرملين الثلاثاء. (27.11.2018)  

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم. (26.11.2018)  

خبير ألماني: هدف روسيا التوسعي واقعي، ولكن؟

يعيد التصعيد الأخير بين موسكو وكييف في بحر آزوف، تسليط الضوء مجددا على روسيا ورغباتها التوسعية في العالم. لكن هل هذه الرغبة، قابلة للتحقق؟ الخبير في الشأن الروسي، توماس فاسبندر، يرى أن ذلك واقعي، لكن إلى أي مدى؟ (26.11.2018)  

وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

تغيرت جغرافية شبه جزيرة القِرم السياسية، فعادت روسية بعدما كانت أوكرانية لأكثر من خمسين عاماً. الصحفي عباس الخشالي زار القرم وجنوب أوكرانيا الصيف الماضي أثناء الاحتفالات بعيد استقلالها والتقط صوراً للناس هناك. (24.03.2014)  

مواضيع ذات صلة

Ukraine Marineschiffe

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ 26.11.2018

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.

ما هي أبرز التدخلات العسكرية الروسية؟ 26.11.2018

الوضع في توتر وتصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا، عقب احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، قبالة سواحل شبه جزيرة "القرم". تعرف على التدخلات العسكرية الكبيرة لروسيا في مناطق متفرقة حول العالم.

Russland Krim | Russische Kampofjets an der Straße von Kertsch

بعد تصاعد التوتر مع روسياـ أوكرانيا تعلن حالة التأهب القصوى 26.11.2018

أعلنت كييف حالة التأهب القصوى بعد إطلاق القوات الروسية النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها لعبور مضيق كيرتش الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، فيما يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم التصعيد بين الجانبين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  