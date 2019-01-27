 جنود روس في فنزويلا.. ″عبث″ في الحديقة الخلفية لواشنطن؟ | أخبار | DW | 26.03.2019

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أخبار

جنود روس في فنزويلا.. "عبث" في الحديقة الخلفية لواشنطن؟

أكدت روسيا أن إرسال قوات إلى فنزويلا يجري بموجب اتفاقية للتعاون العسكري تجمع بين البلدين. ويأتي ذلك عقب احتجاج الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة التي اعتبرتها تهدد "بإطالة معاناة" الفنزويليين.

Venezuela Airport Maiquetia russische Präsenz (Imago/Xinhua/M. Salgado)

اعترفت روسيا بأنها أرسلت عسكريين ألى فنزويلا إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء (26 مارس/آذار 2019) إن قرار موسكو إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون الفنزويلي، بعد أن قامت طائرات عسكرية روسية بإنزال جنود ومعدات في هذا البلد في خطوة نددت بها واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان إن موسكو "تطور تعاونها مع فنزويلا وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه". وأضافت أن "وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في أيار/ مايو 2001".

في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الذي يحظى بدعم حوالي خمسين دولة، الثلاثاء أن وجود عسكريين روس في فنزويلا ينتهك الدستور. وصرّح غوايدو أمام البرلمان وهو الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، "يبدو أن (حكومة الرئيس نيكولاس مادورو) ليس لديها ثقة في عسكرييها، لأنها تستقدم (عسكريين) من الخارج (...) إنهم ينتهكون الدستور من جديد".

مختارات

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة لن تبقى "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت روسيا "في مفاقمة التوتر في فنزويلا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين أن "استمرار تدخل العسكريين الروس لدعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو في فنزويلا يهدد بإطالة معاناة الشعب الذي يدعم بغالبيته الساحقة الرئيس المؤقت خوان غايدو"، الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة أخرى.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/dpa/sincepto/R. Hernandez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    الخصم

    هل هو الرجل القوي الجديد في فنزويلا؟ خوان غوايدو البالغ من العمر 35 عاما الذي هو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا يريد قيادة البلد إلى مستقبل جديد. وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2019 أعلن نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا ـ ما يُعد تحديا خطيراً للرئيس المنتخب الموجود في السلطة نيكولاس مادورو.

  • Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    النضال من أجل المنصب !

    مادورو أوضح مؤخراً أنه لا يريد الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يطالب بذلك كثيرون. لكنه يواجه معارضة قوية يتهمه ممثلوها بتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد في البلاد حيث يعاني السكان من نسبة تضخم تتجاوز مليون في المائة. كما أنهم يتهمونه بالمراهنة أكثر على استخدام العنف.

  • Venezuela Krise Unterstützer von Präsident Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ليس وحيداً

    وعلى الرغم من المعارضة المتنامية ضده، ينعم مادورو بدعم قطاعات كبيرة من الشعب ممن يعتقدون أن العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص لن يتحقق إلا معه. وشعارهم هو اللون الأحمر، لون الاشتراكية. والجماهير الحمراء توحي لمادورو أنه ليس وحيدا في خندقه.

  • Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    نحن كثر

    لكن حتى غوايدو بإمكانه أن يعول على أنصاره. وبخلاف أتباع مادورو فإنهم لا يراهنون على لون رمزي، بل على العلم الفنزويلي بالأحمر والأزرق والأصفر بنجومه البيضاء الثمان، ورسالتهم هي أن القضية هي الوطن وليس مذهب سياسي.

  • Venezuela, Caracas: Leere Regale in einem Supermarkt (picture-alliance/dpa/A. Vautierle Pictorium)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اقتصاد متهاوٍ

    السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات هو أن اقتصاد البلد الذي كان غنياً، تهاوى في السنوات الأخيرة. وبسبب سعر النفط المنخفض تتدفق أموال أقل على صندوق الدولة. والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بسبب التضخم. والنتيجة هي رفوف فارغة في كل المحلات التجارية، ومن أجل تفادي الجوع رحل كثير من الفنزويليين إلى الخارج.

  • Brasilien, Venezolanische Familie aus dem Bundesstaat Aragua posieren für ein Foto, als sie versuchen, in Richtung Boa Vista Stadt trampen, nachdem sie Flüchtlingsstatus oder vorübergehenden Aufenthalt an der Grenzkontrolle von Pacaraima erhalten (Reuters/N.Doce)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    تضامن مع فنزويلا

    هذه العائلة ـ مثل كثير من الفنزويليين ـ هربت إلى البرازيل. وبعدما تم قبول افرادها هناك كلاجئين، فإنها في طريقها إلى مدينة بوا فيستا حيث تنوي الاستقرار. واللافتة التي يحملها الرجل في الصورة توحي باستعداد البرازيليين على المساعدة، وهم متضامنون في غالبيتهم.

  • Vizepräsident Mike Pence spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde über die politische Krise in Venezuela (picture-alliance/AP/B. Anderson)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    "وقت العمل"

    يضيق الوضع بالنسبة إلى مادورو، إذ أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس دعا إلى الإطاحة بمادورو. وقال أمام مئات من المهاجرين الفنزويليين في فلوريدا:" الوقت حان لإنهاء ديكتاتورية مادورو". وأضاف بأنّ "هذا ليس وقت الحوار، بل إنه وقت العمل". وقال نائب الرئيس الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

  • Brüssel Europaparlament Abstimmung zu Venezuela Guiado (European Union/EP)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    رياح عاتية من الاتحاد الأوروبي

    وحتى من جانب الاتحاد الأوروبي تهب رياح قوية في وجه مادورو. فألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا وهولندا وبلجيكا اعترفت بغوايدو كرئيس انتقالي شرعي. وتجاهل مادورو المهلة الزمنية التي وضعتها الدول الأوروبية للدعوة إلى انتخابات جديدة. ووافق البرلمان الأوروبي قبلها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس انتقالي في فنزويلا.

  • Venezuela Anti-Regierungs- Proteste in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    لا تكن جاهلا

    هذا المتظاهر يحث مواطنيه على الوقوف بشكل أوضح ضد مادورو. "لا تكن جاهلا ولا تكن غير مبال"، كُتب على اللافتة. "بكسلك لن ننتصر على الديكتاتورية".

  • Jose Luis Silva, Militäroffizier von Venezuela (Reuters/J. Roberts)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ضابط يتخذ موقفا

    حتى بعض العسكريين بدأوا يتنصلون من مادورو. خوسي لويس سيلفا، الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن انحاز إلى جانب غوايدو. وقال هذا الضابط:" إنه الرئيس الشرعي الوحيد". وفي واشنطن تترك هذه التصريحات صدى إيجابيا.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    قوة الدولة

    مازالت قوى الأمن تتحرك إلى جانب مادورو. وهي تعمل بحزم ضد المتظاهرين الذين لا يتردد بعضهم في استخدام العنف. وأدت المواجهات في الشوارع إلى سقوط بعض القتلى.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/M. Acosta)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اختبار القوة

    إلا أن المتظاهرين لا ينحنون. "القوة"، كتبت هذه المتظاهرة الشابة من أنصار غوايدو على شريط في العنق. وحتى الجانب الآخر يبرهن على حزم في مواقفه. فالبلاد تقف أمام اختبار قوة حاسم. كيرستن كنب / م.أ.م


مختارات

صراع شرس على السلطة في فنزويلا

عدد متزايد من الناس يخرجون في فنزويلا إلى الشارع، بعضهم يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو وآخرون يحتفون بخصمه خوان غوايدو، إذ يظل التوتر السياسي في ازدياد. مشاهد من بلد يشهد غلياناً سياسياً واجتماعياً. (04.02.2019)  

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