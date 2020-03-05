ترامب يوجه رسالة شخصية للأسد وروسيا تعلق دوريات مشتركة في سوريا

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شخصية إلى نظيره السوري بشار الأسد حول الصحافي الأمريكي أوستن تايس الذي خُطف قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت (14 آب/أغسطس).
وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي في الذكرى السنوية الثامنة لفقدان أثر الصحافي أن "الحكومة الأمريكية حاولت مراراً التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن"، وتابع بومبيو: "لقد وجّه ترامب في آذار/مارس رسالة إلى الأسد يقترح فيها فتح حوار مباشر".
وكان تايس يعمل مصوراً صحافياً لحساب عدد من المؤسسات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب/أغسطس 2012. وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاماً عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين. ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حياً أو ميتاً.
وفي الذكرى السنوية الثامنة لفقدان أوستن، اعتقلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أمريكياً آخر يقدم نفسه على أنه صحافي، لكن "يشتبه بارتباطه بتنظيمات متشددة في شمال غرب سوريا"، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن بلال عبد الكريم البالغ من العمر 49 عاماً، وهو أمريكي اعتنق الإسلام، واسمه الحقيقي داريل لامونت فيلبس،"قد اعتقل (...) من قبل هيئة تحرير الشام في بلدة أطمة" قرب الحدود التركية.
وكان عبدالكريم قد دخل سوريا عام 2012 آتياً من ليبيا. وعمل مع وسائل إعلام بارزة مثل "سي ن ن" قبل أن يؤسس قناته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثارت المقابلات التي أجراها مع فصائل ومقاتلين متطرفين الشكوك حول علاقته بها، في وقت كان دخول صحافيين أجانب إلى المنطقة محفوفاً بالمخاطر.
تعليق دوريات روسية تركية في شمال سوريا
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وتركيا علقتا الدوريات العسكرية المشتركة التي تنفذانها على الطريق (إم4) السريع في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بسبب هجمات المتشددين المتزايدة في المنطقة.
وبدأت روسيا وتركيا هذه الدوريات في آذار/مارس بعد اتفاقهما على وقف إطلاق النار في المنطقة في أعقاب أسابيع من الاشتباكات التي قربت أنقرة وموسكو من مواجهة مباشرة وشردت قرابة مليون شخص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجمات الأخيرة من قبل "المتطرفين" هي السبب في تعليق الدوريات.
وفي محافظة درعا جنوبي سوريا، كشفت مصادر حكومية سورية أن مسلحين اغتالوا رئيس بلدية تابعة للحكومة السورية وولديه . وقال مصدر في درعا إن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء أمس الخميس رئيس بلدية إيب بريف درعا الشمالي، فضل جاد الله مصلح، مع ابنه وهو طالب جامعي وطفلته (8 سنوات) خلال عودتهم من العاصمة دمشق، بإطلاق النار على مركبته.
وشهد شهر آب /أغسطس الجاري تصاعد عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات محسوبة على القوات الحكومية أو عناصر من الجيش السوري الحر.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية
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المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية
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المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية
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المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية
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المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية
"المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)
الكاتب: زمن البدري