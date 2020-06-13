الصحة العالمية: نحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار لمواجهة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (26 حزيران/يونيو) إن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية نيسان/أبريل مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات" خلال الأشهر الـ12 القادمة. وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن، بالتالي "يجب جمع 27,9 مليار دولار إضافي، بينها 13,7 مليار لتغطية الحاجات الفورية".

وتعمل المنظمة الدولية مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليها اسم (آكت أكسيليريتور) وهي مركز لتسريع الحصول على أدوات لمواجهة كوفيد-19.

من جهتها، قالت المبعوثة الخاصة لهذه المبادرة الدولية نغوزي أكونجو أويلا خلال المؤتمر الصحافي: "هذا استثمار ذو قيمة. إن لم نقم بالتعبئة الآن، ستتفاقم الكلفة البشرية والتداعيات الاقتصادية". وأضافت: "رغم أن الأرقام تبدو كبيرة، إلاّ أنها ليست كذلك إذا ما نظرنا إلى البديل. إن أنفقنا مليارات حالياً، يمكننا تجنب إنفاق آلاف المليارات لاحقاً. يجب التحرك الآن، ومعاً".

وستسمح التمويلات، حسب منظمة الصحة العالمية، بتوزيع 500 مليون فحص و245 مليون جرعة علاج في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط بحلول منتصف 2021، وملياري جرعة لقاح في العالم نصفها في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط بحلول نهاية 2021.

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بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "من الواضح أنه من أجل السيطرة على كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح، نحتاج إلى لقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات فعّالة، بكميات وسرعة غير مسبوقتين". وأضاف: "بما أن كامل العالم يمكن أن يتضرر من كوفيد-19، من الواضح أنه يجب أن يتمكن العالم بأكمله من الحصول على جميع أدوات الوقاية والرصد والعلاج، لا فقط من يملك الامكانيات لدفع مقابل لها".



وأودى فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره بحياة 478,274 شخص على الأقل حول العالم، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية الجمعة. ومع تسارع السباق لإنتاج لقاح، سارعت الحكومات بما فيها حكومة الولايات المتحدة وحكومات أوروبية إلى إبرام صفقات مسبقة لشراء علاجات واعدة للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد. وأثار ذلك قلقاً حول التوزيع العادل لإمدادات اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 لا سيما بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



وينعقد مؤتمر مانحين السبت بالتوازي مع حفل كبير عبر الانترنت سيشارك فيه نجوم كبار من عالم الموسيقى، على غرار شاكيرا وكولدبلاي وجاستين بيبر، للمساعدة في تعبئة التبرعات من أجل البحوث المرتبطة بكوفيد-19.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب – رويترز)