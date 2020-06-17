 ″الصحة العالمية″ تشيد بتوصل باحثين بريطانيين لعلاج لكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.06.2020

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أخبار

"الصحة العالمية" تشيد بتوصل باحثين بريطانيين لعلاج لكورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية بما وصفته بـ"اختراق علمي" حققه باحثون من خلال نتائج تجارب على دواء يمكن أن يساعد في علاج المصابين بأعراض خطيرة من كوفيد-19 واصفة ذلك بأنها "أنباء عظيمة"، وأكدت عزمها تحديث إرشاداتها وفقا لذلك.

دواء ديكساميثازون الذي يقول الباحثون بأنه من خلال التجارب قلل معدل الوفيات بين أشد الحالات سوءاً بكوفيد 19 بمقدار الثلث

دواء "ديكساميثازون" الذي يقول الباحثون بأنه من خلال التجارب قلل معدل الوفيات بين أشد الحالات سوءاً بكوفيد 19 بمقدار الثلث

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتحرك لتحديث إرشاداتها الخاصةبعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيصا ومستخدما على نطاق واسع يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة.

وحقق باحثون بريطانيون ما وصف بـ "اختراق كبير" في علاج المرضى المصابين بأعراض خطيرة جراء كوفيد ـ 19، وكشف المسؤولون عن تجربة "ريكوفري" الإكلينيكية البريطانية الواسعة أن دواء ديكساميثازون وهو من عائلة منشطات الستيرويد، قلل معدل الوفيات بين أشد الحالات سوءاً بمقدار الثلث.

مختارات

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تلقت طلباً للتصريح بالتسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي لدواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات لاستخدامه في علاج كورونا. الوكالة أكدت أنها بدأت رسميا بتقييم الطلب. (08.06.2020)

وجد الباحثون أن العوامل الوراثية يمكنها أن تلعب دوراً في قوة الجهاز المناعي أمام فيروس كورونا، لكن دراسة جديدة أظهرت الآن وجود صلة بين فصيلة الدم واحتمالية فشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بالفيروس القاتل. (08.06.2020)

وأظهرت النتائج التي أُعلنت أمس الثلاثاء (16 يونيو/حزيران 2020) أن دواء ديكساميثازون، الذي يستخدم منذ الستينيات لتخفيف الالتهاب المصاحب لأمراض مثل التهاب المفاصل، خفض معدلات الوفاة بحوالي الثلث بين مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بما وصفته بأنه "اختراق علمي"، وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان في وقت متأخر الثلاثاء "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي". وأضاف "هذا خبر عظيم وأوجه التهنئة لحكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والكثير من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الانجاز العلمي المنقذ للحياة".

وقالت المنظمة إن الباحثين تبادلوا معها الرؤى الأولية بشأن نتائج التجربة. وأضافت "ونحن نتطلع إلى تحليل كامل للبيانات في الأيام القادمة".

وتابعت بأنها ستنسق التحليل التعميمي "لزيادة فهمنا العام لهذا العلاج. سيتم تحديث إرشادات منظمة العالمية السريرية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام الدواء للمصابين بمرض كوفيد-19".

رغم أن نتائج دراسة استخدام ديكساميثازون لا تزال أولية، يقول الباحثون إنه يتعين أن استخدام الدواء على الفور مع الحالات الحرجة.

وتفيد النتائج الأولية التي قُدمت لمنظمة الصحة أن العلاج أدى لخفض معدلات الوفاة بينالمرضى الذين يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي  بحوالي الثلث، في حين انخفضت معدلات الوفاة بحوالي الخمس بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون للأكسجين فقط. ويظهر التحسن لدى أصحاب الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19 لكنه لم يطرأ على المرضى الذين يعانون أعراضا أخف.

 وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ438 ألفا و250 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من ثمانية ملايين و90 ألفا و290 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ثلاثة ملايين و698 ألفا و500 شخص على الأقلّ.

ع.ج.م/ع. ش( رويترز، أ ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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