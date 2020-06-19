توقعات ببلوغ إصابات كورونا لعشرة ملايين بحلول الأسبوع المقبل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو اليوم الأربعاء (24 يونيو/حزيران 2020) إن المنظمة سجلت خلال الشهر الأول من وباء كوفيد ـ19 "10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة"، وبناء على ذلك توقع المسؤول الأممي "أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

وكان غيبريسوس قد حذر الاثنين الماضي من أن الوباء "لا يزال يتسارع" في العالم وقال "استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في ثمانية أيام فقط".

من جهته حذر مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين من أن "الوباء في القارة الأمريكية بمستوى قوي جداً، خصوصاً في أمريكا الوسطى والجنوبية" . وأضاف "لاحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعاً بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي" بعدد الإصابات. وأكد "للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية".

مشاهدة الفيديو 01:56 شارك تحذيرات من أسبوعين حاسمين في أمريكا لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3eI6q تحذيرات من موجة كورونا جديدة في الولايات المتحدة

وبحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477,750 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وسجلت أكثر من 9,279,310 إصابات رسمياً في 196 بلداً ومنطقة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 647 ألفا و548 شخصاً.

وتحل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها بريطانيا بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثمّ إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفا و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفا و674 إصابة).

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضرراً من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)