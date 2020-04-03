 يونيسف تحذر من كارثة تهدد أطفال الدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2020

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أخبار

يونيسف تحذر من كارثة تهدد أطفال الدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا

كارثة تهدد أطفال دول العالم الفقيرة على وجه الخصوص بسبب جائحة كورونا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدقّ ناقوس الخطر وتدعو إلى تنسيق دولي قبل فوات الأوان.

Indien Neu-Delhi Frau mit Kind während Coronakrise (Getty Images/Y. Nazir)

نيودلهي في ظل إجراءات الحجر الصحي ..أم مع أطفالها

 حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقراً في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا. وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا، كريستيان شنايدر، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين (13 أبريل/نيسان)، إن "الجائحة تشكل خطرا وجوديا بالنسبة لملايين الأطفال...لا يمكننا الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية بالنسبة للأطفال، إلا عبر تصرف منسّق على المستوى الدولي".

مختارات

أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب كورونا إلى تزايد حالات العنف المنزلي في الصين، وفي دول أخرى ومن ضمنها الدول العربية تشير الوقائع أيضا إلى ازدياد العنف ضد المرأة والطفل. DW عربية تروي قصص أشخاص تفاقمت معاناتهم جراء ذلك. (30.03.2020)

وأعرب شنايدر عن "قلق كبير" إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء المكتظة في اليونان وسوريا، وقال: "الكثير من الأطفال يعانون هناك من سوء تغذية وأمراض أخرى موجودة مسبقا، ولديهم القليل من الدعم المناعي لمواجهة الأخطار الجديدة". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال في دول منطقة الساحل الأفريقي وجنوب القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن نحو 40 بالمائة من الأفارقة ليس لديهم في منازلهم إمكانية غسل أيديهم بالماء والصابون.

وأشار شنايدر إلى أن العدد المرتفع للإصابات بفيروس كورونا المستجد في بنغلاديش مثير للقلق على نحو خاص في آسيا، وقال: "هناك أكثر من 850 ألف فرد من طائفة الروهينغا يعيشون حاليا في مخيمات لجوء مكتظة"، موضحا أن القيود المفروضة على الحركة تصعّب أيضا عمل المنظمات الإغاثية في توصيل الإمدادات للمعوزين.

يُذكر أن مئات الآلاف من الروهينغا فرّوا قبل عامين في غضون فترة قصيرة من البطش العسكري في ميانمار إلى بنغلاديش.

Griechenland Coronavirus Lesbos (picture-alliance/ANE)

طفلة لاجئة في مخيم للنازحين باليونان(أرشيف)

وتناشد يونسيف الحكومات والشركات والمتبرعين من الأفراد إلى بذل كافة الجهود الآن لتوفير حماية وإمدادات لهؤلاء الأطفال. وقال شنايدر: "نحن أنفسنا نختبر حاليا مدى شدة تضرر بلدنا، التي لديها واحد من أفضل النظم الصحية في العالم،...الدول الأشد فقراً مهددة بجانب التداعيات الصحية المدمّرة بحريق اجتماعي واقتصادي شامل سيزيد من أزمة الأطفال"، مضيفا أنه من الإنسانية عدم التخلي عنهم وعن أسرهم.

و.ب/م.س (د ب أ)

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    حق المعاملة باحترام

    "على الأطفال يعلموا أن لهم الحق باللعب وأن يكونوا ما يريدون، أو يُعاملون باحترام. معاملتهم باحترام هي أهم حقوقهم". تاليتا فيرناندا، 9 أعوام، مدينة اسو لويس/ البرازيل.

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    المساواة في الحقوق بين الأطفال

    "هناك حقوق معينة للأطفال كحق التعلم الذي لا يجب الالتفاف عليه. وكذلك حق الحصول على وقت فراغ. للأطفال حق الحصول على العناية وألا يتعرضوا للضرب. اعتقد أن هذا الأمر يتم اهماله في بلدان العالم الثالث إلا أن الأطفال يملكون حقوقاً حول العالم". بيكا، 11 عاماً ، مدينة بون/ ألمانيا

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    حق التمتع بهوية

    "لكل طفل الحق في الحصول على اسم وحق الرعاية من قبل والديه. أكثر حق يعجبني هو حق التعبير عن رأيي. هذا الحق أطالب به دائماً". خليب، 13 عاماً، كييف/ أوكرانيا

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    طفل بحقوق كثيرة...

    "لي الحق بالذهاب إلى الكنيسة والصلاة هناك. لي الحق باللعب مع أصدقائي. لي الحق بالدفاع عن نفسي في المدرسة. لي الحق بالحياة. لي الحق بالحصول على سقف أنام تحته، لي الحق بتناول الطعام. لي الحق بالتعليم. لي الحق بزيارة أسرتي". نيال امواه، 10 أعوام أكرا/ غانا.

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    الحق بأن تكون طفلاً..

    "تعلمت أن لنا الحق بالتمتع بتعليم على أعلى المستوى والنوعية، وألا نُجبر على العمل مثل الكبار. لنا الحق في اللعب مع الأطفال الآخرين، من دون تمييز بيننا لأسباب عنصرية أو لاختلافات جنسية أو بسبب اختلاف بلون البشرة. للطفل حق، في أن يكون طفلاً". بريندا ماريا، 12 عاماً، تيرسينا/ البرازيل

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    الحق في التعليم

    "للأطفال حق التمتع بالتعليم وبتناول الطعام وشرب مياه نقية والحب من الآخرين والحماية. بالنسبة لي، الحق في التعليم هو الأهم، لأنني أريد أن أصبح سيدة متعلمة وأحصل على وظيفة جيدة". ساكينا، 8 أعوام، بون/ ألمانيا

  • Ukraine Kiew | Bohdan Lytvynenko (DW/L. Rzheutska)

    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    "أعرف حقوقي"

    "أعلم حقي كطفل. أهم حق بالنسبة لي هو حق التعبير عن رأيي. وأخذ الراحة واللعب. فلا طاقة للكبير أو الصغير أن يكون منتجاً لفترة طويلة. أما بالنسبة لحق التعبير، فإنه حق الطفل بالتعبير عن نفسه يجب احترامه من قبل المجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن أختلف رأيه عن رأي الآخرين". بوهدان، 14 عاماً كييف/ أوكرانيا

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    "الكبار أقوى بكثير"

    "للأطفال حقوقهم. اعتقد أن من أهم حقوق الأطفال هي حق الطعام والشراب، بالإضافة إلى الحق بالتعليم، والأمن، والحصول على أسرة، وعدم استغلالهم وإجبارهم على العمل. هناك أوضاع في بلدان معينة لا توجد فيها هذه الحقوق. أجد ذلك سيئاً جداً. فالأطفال لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، بينما الكبار أقوياء أكثر". فيديريكا، 12 عاماً، كولونيا/ ألمانيا.

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    في يومهم العالمي.. ماذا يعلم الأطفال عن حقوقهم؟

    نشاط سياسي

    "أهم حق بالنسبة لي هو الحق بالحصول على تعليم. يجب توفير الأمكانيات لكل طفل بالتعليم. حتى البنات. بالنسبة لي التغيرات المناخية مهمة جداً. شاهدوا ما تفعله غريتا تونبيرغ، أن يمارس الصغار نشاطاً سياسياً، أمر مهم بالنسبة لي". تاديو، 16 عاماً، بون / ألمانيا.


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