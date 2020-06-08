 وكالة الأدوية توصي بريمديسيفير كأول علاج لكورونا في أوروبا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

وكالة الأدوية توصي بريمديسيفير كأول علاج لكورونا في أوروبا

لم يبق سوى موافقة المفوضية ليتم استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا بالاتحاد الأوروبي. لقد استخدم في دول كبرى خارج الاتحاد ويزيد ثمن دورة العلاج الواحدة منه بأمريكا عن خمسة آلاف دولار، لكن بديله في الهند لا يتعدى 80 دولارا.

عقار ريمديسيفير من انتاج شركة غيلياد ساينز للأدوية

عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات سيستخدم الآن بشكل مشروط كأول علاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي

بموافقة مشروطة، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات مع مرضى كوفيد-19، ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر كعلاج لمرض فيروس كورونا المستجد بالقارة الأوروبية.

مختارات

وتنتج عقار ريمديسيفير شركة "غيلياد ساينسز" للأدوية، وقالت الوكالة اليوم الخميس (25 يونيو/ حزيران 2020) إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.

سعر عقار ريمديسيفير

سعر العقار بالمنطقة الأوروبية غير معروف بعد، لكن سعره بالولايات المتحدة قد يصل إلى 5080 دولارا لدورة العلاج الواحدة، في حين ستبيعه شركات هندية للأدوية البديلة التي تحمل نفس الخصائص لكن ليس بنفس الاسم التجاري بسعر بين 5000 و6000 روبية أي ما يعادل نحو 66 دولارا وحتى 80 دولارا.

ويجيء تصديق وكالة الأدوية الأوروبية بعد بضعة أسابيع من مراجعة عاجلة، ما يعني يعني أن الأطباء بإمكانهم وصف عقار شركة غيلياد، والذي سيُطرح بالاسم التجاري "فيكلوري"، للمرضى في أوروبا بمجرد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، وهي عادة ما تقر توصيات لجنة الأدوية البشرية.

وموافقة الاتحاد الأوروبي المشروطة على تسويق العقار تسمح ببيعه لمدة سنة في دول الاتحاد السبع والعشرين قبل أن تكون كل البيانات الضرورية المتعلقة بالفعالية والآثار الجانبية متاحة. وسيتعين على شركة غيلياد أن تقدم البيانات النهائية في موعد غايته ديسمبر/ كانون الأول.

ونال عقار ريمديسيفير بالفعل موافقة على استخدامه بشكل استثنائي في الحالات الحادة وذلك في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، ونال موافقة كاملة في اليابان.

ص.ش/ع.ش (رويترز)

 

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مواضيع ذات صلة

Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung

وكالة أوروبية تجري تقييماً بصدد ترخيص دواء لعلاج كورونا 08.06.2020

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تلقت طلباً للتصريح بالتسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي لدواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات لاستخدامه في علاج كورونا. الوكالة أكدت أنها بدأت رسميا بتقييم الطلب.

Coronavirus Südafrika Township Khayelitsha bei Kapstadt Ausgangssperre

مخاوف من خطر كورونا المستجد على اللاجئين وتوطنه في أفريقيا 03.04.2020

صحيح أن وباء كورونا يضرب أوروبا والقارة الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت الوفيات مجدداً، إلا أن المخاوف تسير باتجاه أفريقيا بسبب نقص الاستعداد هناك. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

إعلان