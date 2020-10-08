ألمانيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى حاجز الـ5 آلاف

سجّلت ألمانيا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ نيسان /أبريل، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020). وأظهرت أرقام المعهد أنه تم تسجيل 5132 إصابة جديدة، بزيادة ألف حالة تقريباً على حصيلة أمس الثلاثاء التي بلغت 4122 إصابة.

وسجلت البلاد يوم السبت 4721 إصابة جديدة، وكان ذلك يعد أعلى زيادة منذ نيسان/ أبريل قبل الكشف عن الحالات الجديدة اليوم. وبلغت عدد الإصابات الإجمالية في ألمانيا 334 ألفاً و585 حالة، ووصلت عدد الوفيات إلى 9677 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 281 ألفاً و900 حالة.

وكتب المعهد عن الوضع الحالي: "حالياً يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا. ولذلك، نناشد بشكل مُلحّ بأن يلتزم جميع السكان بإجراءات الحماية من العدوى". وأوضح المعهد أن نسبة الإصابة تزداد بشكل طفيف بين كبار السن الذين يعتبرون بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بمسار حاد من عدوى كورونا مقارنة بالشباب.

ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد المصابين بكورونا الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 620 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة حتى أمس الثلاثاء، فيما كان عددهم يصل قبل أسبوع إلى 450 مريضاً. ومع ذلك ما يزال ما يقرب من 9 آلاف سرير للعناية المركزة شاغرة في ألمانيا.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء عقد مشاورات حول المقدار الصحيح من القيود اللاحقة الواجب اتخاذها لمكافحة كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.

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ووفقاً لبيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 1,18، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

الإصابات العالمية تتجاوز 38 مليوناً

أما على المستوى العالمي، فقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم حتى صباح اليوم الأربعاء تجاوز 38 مليوناً. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 38 مليوناً و130 ألف حالة.

وبحسب بيانات الموقع، يقترب عدد المتعافين من 5,26 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و86 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها بالترتيب الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها بالترتيب كل من البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.



م.ع.ح/ع.غ (د ب أ)