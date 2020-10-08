ألمانيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى حاجز الـ5 آلاف

سجّلت ألمانيا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ نيسان /أبريل، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020). وأظهرت أرقام المعهد أنه تم تسجيل 5132 إصابة جديدة، بزيادة ألف حالة تقريباً على حصيلة أمس الثلاثاء التي بلغت 4122 إصابة.
وسجلت البلاد يوم السبت 4721 إصابة جديدة، وكان ذلك يعد أعلى زيادة منذ نيسان/ أبريل قبل الكشف عن الحالات الجديدة اليوم. وبلغت عدد الإصابات الإجمالية في ألمانيا 334 ألفاً و585 حالة، ووصلت عدد الوفيات إلى 9677 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 281 ألفاً و900 حالة.
وكتب المعهد عن الوضع الحالي: "حالياً يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا. ولذلك، نناشد بشكل مُلحّ بأن يلتزم جميع السكان بإجراءات الحماية من العدوى". وأوضح المعهد أن نسبة الإصابة تزداد بشكل طفيف بين كبار السن الذين يعتبرون بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بمسار حاد من عدوى كورونا مقارنة بالشباب.
ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد المصابين بكورونا الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 620 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة حتى أمس الثلاثاء، فيما كان عددهم يصل قبل أسبوع إلى 450 مريضاً. ومع ذلك ما يزال ما يقرب من 9 آلاف سرير للعناية المركزة شاغرة في ألمانيا.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء عقد مشاورات حول المقدار الصحيح من القيود اللاحقة الواجب اتخاذها لمكافحة كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.
ووفقاً لبيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 1,18، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.
الإصابات العالمية تتجاوز 38 مليوناً
أما على المستوى العالمي، فقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم حتى صباح اليوم الأربعاء تجاوز 38 مليوناً. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 38 مليوناً و130 ألف حالة.
وبحسب بيانات الموقع، يقترب عدد المتعافين من 5,26 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و86 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها بالترتيب الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها بالترتيب كل من البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.
م.ع.ح/ع.غ (د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.