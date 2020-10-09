 وفيات كورونا تتجاوز المليون بكثير ..والإصابات تبلغ 37 مليون حالة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وفيات كورونا تتجاوز المليون بكثير ..والإصابات تبلغ 37 مليون حالة

رغم كل الجهود التي تقوم بها دول العالم في سبيل احتواء انتشار جائحة كورونا، إلا أن الفيروس المستجد يواصل تفشيه مسجلا أرقاما قياسية خاصة على مستوى الإصابات، وأسوأها في فرنسا.

مركز التسوق وسط مدينة بوردو حيث قفز مستوى الإصابات كما في باقي المدن الفرنسية الكبرى إلى معدلات مخيفة.

مركز التسوق وسط مدينة بوردو حيث قفز مستوى الإصابات كما في باقي المدن الفرنسية الكبرى إلى معدلات مخيفة.

أظهرت بيانات مجمّعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات بلغ 37 مليونا و106 آلاف حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 37 مليونا حتى صباح اليوم الأحد (11 تشرين الأول/ أكتوبر).

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بحدود الساعة الخامسة فجرا حسب توقيت غرينيتش، أن عدد المتعافين تجاوز 25,7 مليونا.

مختارات

من يوم لآخر تصدر ألمانيا تحذيرات للسفر إلى مناطق أخرى من العالم بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد. والآن دخلت دول جديدة، من بينها دول عربية، قائمة التحذير من السفر، فما هي معايير ألمانيا في تصنيف المناطق الخطرة بسبب كورونا؟

حفلات زفاف لمهاجرين في ألمانيا متهمة بنشر وباء كورونا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. ما الذي حصل؟ كيف تتصرف الجاليات الأجنبية مع ذلك؟ وماذا عن دور السلطات المحلية؟

اتفقت المستشارة ميركل وعمد المدن الأحد عشرة الكبرى في ألمانيا على إجراءات إضافية لتحجيم انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفي حالة عدم توقف الزيادة في العدد الكبير للإصابات فستستعين الدولة بالجيش وبالمزيد من خطوات التقييد.

في خطوة سوف تساهم حتما في تقوية نفوذ الصين في الدول النامية، بيكين تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى توصيل لقاح كوفيد-19 فور تطويره إلى دول العالم الفقيرة.

وتبقى الأعداد المسجلة هي المُعلن عنها رسميا، بينما يُعتقد أن آلاف الحالات بقيت مجهولة بسبب نقص الفحوصات في عدد كبير من دول العالم.

ولازالت الولايات المتحدة متصدرة عالميا من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

مشاهدة الفيديو 01:15

محاولات في تونس للحد من انتشار كورونا

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أوروبا تحبس الأنفاس مجددا

وفي أوروبا تسود الخشية من خروج الأمور عن السيطرة، بعد أن ارتفعت الأعداد إلى مستوى يعيد إلى ذاكرة القارة العجوز مرارة تجربتها القاسية قبل أشهر عند بدايات انتشار الفيروس، خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ورفعت السلطات الإسبانية من مستوى القيود في العاصمة مدريد التي أعلنت أنها "بؤرة شديدة" للوباء.

أما في فرنسا، فقد أصبح الوضع شديد التوتر إثر قفزة مهولة لأعداد الإصابات اقتربت من عتبة 27 ألف إصابة في أربع وعشرين ساعة.

وقد تمّ الإعلان رسميا عن إصابة 26896 شخصا يوم السبت، في معدل أكبر بكثير من أي وقت مضى منذ بداية الوباء. وارتفع عدد الوفيات أيضا بنحو 54 شخصا أكثر من الأمس السبت، حيث وصل الأحد مجموع الوفيات في فرنسا اليوم السبت 32684 وفاة. ويتم تطبيق أعلى مستوى للإنذار بسبب كورونا بالفعل في عدة مدن فرنسية منها باريس وليون وليل ومرسيليا.

مشاهدة الفيديو 01:41

ارتفاع حالات كورونا في مدن فرنسا الكبرى

وتحاول الدول الأوروبية كما دول أخرى في العالم تفادي الإغلاق العام، ففي ألمانيا على سبيل المثال استبعدت المستشارة أنغيلا ميركل العودة إلى الإغلاق العام رغم أن البلاد تجاوزت عتبة الأربعة آلاف إصابة يومية منذ أيام متواصلة. لكن معهد "روبرت كوخ" الألماني قال اليوم الأحد إن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3483 حالة إصابة جديدة في غضون يوم واحد. وذلك بعدما كان العدد يوم السبت قد وصل إلى 4721 حالة.

ويقول المراقبون إنه عادة ما تكون أرقام الأحد أقل بكثير عن الواقع، نظرا لأن المكاتب المعنية تكون في يوم عطلة.

زيادة بواقع مليون حالة في أسبوعين

في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية من جهتها اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد تجاوز سبعة ملايين بعد تسجيل 74383 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم انحسار التفشي في ولايات غربية مثل ولاية مهاراشترا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 918 خلال الفترة نفسها إلى 108334. وزاد عدد حالات العدوى في الهند بواقع مليون حالة في 13 يوما فقط حسبما أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز استنادا إلى البيانات الحكومية. والهند في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي تقترب من حاجز الثمانية ملايين حالة. 

مشاهدة الفيديو 02:14

برلين تفرض قيوداً للحد من انتشار فيروس كورونا

وفي إيران إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم، أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نوبخت على موقع تويتر :"بعد أسبوع من العمل المكثف، راجعت مركزا طبيا بعد أن ظهرت لديّ بعض الأعراض".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له جاءت إيجابية. وأضاف :"أنا الآن تحت المراقبة الطبية بتوصية من الأطباء".

و.ب/ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


مواضيع ذات صلة

Neuartiger Ausbruch des Coronavirus | Japan | Nikkei Stock Average

الصين تنضم إلى مبادرة دولية لتوصيل لقاح كورونا للدول الفقيرة 09.10.2020

في خطوة سوف تساهم حتما في تقوية نفوذ الصين في الدول النامية، بيكين تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى توصيل لقاح كوفيد-19 فور تطويره إلى دول العالم الفقيرة.

Ball in Form einer Weltkugel aus der die Luft herausgelassen wurde

كورونا ـ جائحة قاتلة بتأثيرات إيجابية لم تكن في الحسبان! 09.10.2020

خلقت جائحة كورونا ما لم يكن في حسبان حتى أفلام الخيال العلمي، مدن فارغة، مطارات ومدارس مهجورة، تعليق حركة الطيران وحظر تنقل المسافرين، كما أغلقت المطاعم والمقاهي، في تجربة عالمية غير مسبوقة بتداعيات لم تكن كلها سلبية.

Peru Coronavirus | Beisetzung der Opfer

وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز المليون 29.09.2020

تجاوزت وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون، وفق بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، وسط تصاعد عدد الإصابات في عدد من البلدان، ومخاوف مما يُعتقد أنها موجة ثانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  