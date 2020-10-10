 كورونا بألمانيا- رقم قياسي جديد وكولونيا تتجاوز الحد التحذيري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا بألمانيا- رقم قياسي جديد وكولونيا تتجاوز الحد التحذيري

مع حلول فصل الخريف والبرد في ألمانيا يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا وخاصة في المدن الكبرى مثل كولونيا التي تجاوز عدد الإصابات فيها الحد التحذيري. فيما أكد رئيس المحكمة الدستورية على حق التظاهر ضد تدابير مكافحة الجائحة.

ارتداء الكمامة في مناطق المشاة المزدحمة في كولونيا (مدينة كولوينا 09.10.2020)

رغم استمرار ارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا رئيس المحكمة الدستورية يؤكد على حق التظاهر ضد إجراءات مكافحة الوباء

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4721 إلى 319 ألف و381 حالة، وأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 وفاة إلى 9604.

 

مختارات

حفلات زفاف لمهاجرين في ألمانيا متهمة بنشر وباء كورونا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. ما الذي حصل؟ كيف تتصرف الجاليات الأجنبية مع ذلك؟ وماذا عن دور السلطات المحلية؟

ما شرعية التظاهر والتجمعات في أوقات كورونا؟ حق مسموح به مبدئياً، لكن توجد استثناءات وقيود يجب أن تكون الحجج خلفها دامغة بما لا يقبل الشك. الهجوم على مبنى الرايخستاغ في برلين يمكن أن يكون إحدى هذه الحجج.

 

من جانبها أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 320 ألفا و495 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم 
السبت بتوقيت فرانكفورت. ووصل عدد الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19- " الذي يسببه 
كورونا، إلى 9599 حالة. وتعافى 273 ألفا و718  من المصابين حتى صباح اليوم.
 

وفي تطور متصل أعلن المكتب الصحي بولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، اليوم السبت أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة كولونيا بالولاية تجاوز الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام. وأوضح المكتب أن هذا المعدل وصل في كولونيا إلى 54,8 حالة.

ويسري في كولونيا، التي تعد من المدن الكبرى في ألمانيا، حاليا حظرا على بيع المشروبات الكحولية في الأماكن العامة ليلا، وارتداء الكمامات إجباري في المناطق المزدحمة المخصصة للمشاة. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.

مشاهدة الفيديو 24:18

كورونا يتسارع بألمانيا وأوروبا.. هل يخرج عن السيطرة مجددا؟

حق التظاهر مضمون حتى في زمن كورونا

وبشأن المظاهرات والاحتجاجات ضد تدابير مكافحة وباء كورونا، أعرب شتيفان هاربارت، رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن عمل دولة القانون في ألمانيا قد برز خلال أزمة كورونا. وفي مقابلة مع شبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند)، قال هاربارت اليوم السبت إن من يرفض تدابير مكافحة الوباء، بوسعه التظاهر ضدها، مشيرا إلى أن "المحاكم كثيرا ما أجازت المظاهرات، وبوسع كل فرد أن يعبر عن موقفه الرافض، ومن يرى أن حقوقه الأساسية اُنْتُهِكَتْ، يمكنه اللجوء إلى المحكمة".

وأوضح رئيس أعلى هيئة دستورية مستقلة في القضاء الألماني أن حرية التجمع سارية إلى جانب الحق في الحياة والسلامة البدنية، وقال إنه عندما تتعارض حقوق أساسية مختلفة مع بعضها البعض، يجب التوفيق بينها، لافتا إلى أنه بوسع كل فرد أن يلجأ إلى المحكمة لمراجعة القرارات الصادرة عن الدولة.

واختتم هاربارت حديثه بالقول إن " دولة القانون تتمتع بالفعالية الوظيفية بشكل لافت، وبصفة خاصة في هذا الوقت، كما أنها تعمل بسرعة جديرة بالملاحظة، وقد صدرت أحكام قضائية مستعجلة، لا حصر لها، وكان أغلبها خلال أيام العطلة الأسبوعية".

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


مواضيع ذات صلة

Deutschland Köln Symbolfoto Maskenpflicht

في كولونيا الألمانية.. عدم ارتداء الكمامة يكلفك 150 يورو 10.10.2020

لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تحرص السلطات في ألمانيا بشكل خاص على مراقبة احترام إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل. وعلى المخالفين دفع غرامات مالية، كما لاحظت مراسلة DW رافقت مراقبين في أحد محطات القطار في مدينة كولونيا.

Deutschland | Frau mit Mundschutz | Symbolbild Depression

الوقاية من كورونا ـ استطلاع يرصد تهاونا متزايدا للألمان 28.09.2020

رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.

Deutschland Maskenpflicht U-Bahn München

كورونا في ألمانيا.. لا قلق رغم ارتفاع عدد الإصابات 27.09.2020

أعرب لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، عن ارتياحه حيال الوضع الحالي لوباء كورونا في ألمانيا رغم ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة. لكنه حذر من عدم الالتزام بالتباعد المكاني والتعليمات الصحية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  