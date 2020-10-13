ميركل تبحث مع ممثلي الولايات كبح جماح وباء كورونا مع ارتفاع الإصابات

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة في غضون يوم واحد، بعدما تراجعت الأعداد في يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكاتب الصحة في غضون يوم واحد بلغ 4122 حالة. وكان قد تمّ تجاوز عتبة الأربعة آلاف يومياً يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وسُجل يوم السبت الماضي إجمالي 4721 إصابة، لكن عدد الحالات الموثّقة أمس الاثنين بلغ 2467 حالة جديدة فقط. ووفقاً لخبرات سابقة، يقلّ غالبا تسجيل أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع، نظراً لتواجد بعض المصالح المعنية بنقل الأعداد في عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب المعهد الحكومي، فإن مجمل الإصابات في ألمانيا بلغ إلى اليوم 329453 إصابة و9634 حالة وفاة. بينما تغلّب نحو 279300 شخص على الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره في الربيع الماضي.

العودة إلى الاجتماعات الحية

في المقابل، تتواصل مشاورات المستشارة أنغيلا ميركل مع ممثلي الولايات الـ 16 حول سبل كبح انتشار الوباء، لكن هذه المرة وجهاً لوجه، في سابقة لم تحدث منذ سبعة أشهر حيث تمّ الاعتماد على اجتماعات بواسطة تقنية الفيديو، وذلك وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبارت.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أنه بناء على رغبة صريحة من المستشارة الألمانية سوف تُعقد الاجتماعات في "صيغة مؤتمر بها حضور مادي".

يذكر أن آخر اجتماع مباشر لرؤساء حكومات الولايات الألمانية انعقد في الـ 12 آذار/ مارس الماضي، عندما تقرر إغلاق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا بسبب أزمة كورونا.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن رئيس ديوان المستشارة هيلغه براون برّر في مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء مكاتب المستشارية في الولايات ضرورة الحضور المادي في ظل وضع العدوى بالفيروس في ألمانيا. ونقلت الصحيفة عن المشاركين في المؤتمر عبر الفيديو قول براون إنه يجب إجراء نقاش مفتوح يمكن أن يكون له أبعاد تاريخية.

وتحاول ألمانيا منع العودة إلى الإغلاق العام معتمدة في سياساتها على إغلاق منحصر في مناطق انتشار الوباء، وما زالت ألمانيا مقارنة بجيرانها تسجل أقل نسبة إصابات إلى غاية اللحظة.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)