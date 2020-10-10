كورونا ـ ألمانيا تشدد الإجراءات وتتأهب لمواجهة تفشي الجائحة

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوروناالمستجد في ألمانيا وصل إلى 323 ألفا و463 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9.620 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 274 ألفا و934 شخصا. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.

ارتفاع صاروخي في عدد الإصابات

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3.483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد. وكان عدد الإصابات الجديدة التي يتم تسجيلها يوميا قفز من 2.828 حالة إلى 4.058 حالة إصابة جديدة من الأربعاء إلى الخميس الماضيين، ثم ارتفع إلى 4.516 حالة جديدة أول أمس الجمعة. وسجل المعهد أمس السبت 4.721 حالة إصابة جديدة.

ووفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية. وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 322.864 حالة إصابة على الأقل، وارتفع عدد حالات الوفاة بإجمالي 11 شخصا مقارنة بما تم تسجيله أمس السبت، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 9.615 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع عدد إعادة إنتاج الإصابة بالعدوى أمس السبت إلى نسبة 1.42، بعدما كانت تبلغ 1.34 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى 1.4 شخص آخر في المتوسط.

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بافاريا ـ تشديد عقوبات انتهاك إجراءات الوقاية

يسعى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية لتشديد العقوبات حال انتهاك قواعد مواجهة فيروس كورونا. ودعا ماركوس زودر في كثير من الحوارات لفرض غرامات موّحدة في جميع أنحاء ألمانيا بقيمة 250 يورو عند انتهاك ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات). ويشار إلى أن هذه القاعدة سارية بالفعل في ولاية بافاريا. وقال زودر لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ" في تصريحات تم نشرها اليوم: "بدأ الأمر يصبح خطيرا رويدا رويدا"، وأضاف أن الكمامة هي الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس.

وصرح زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم: "يجب عدم تجميل الحديث عن الوضع"، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، وساق أمثلة لها قائلا: "فترات الحظر وعدم إقامة حفلات كبرى والاحتفال (الجماعي) في وقت محدد".

وأضاف زودر "التقليل المستمر من الخطر أسفر للآسف عن تداعيات. الصبر والاستعداد للتفاعل من جانب المواطنين انخفض إثر ذلك". وأكد المسؤول الألماني البارز أن كورونا لا تزال خطيرة كما كانت في الربيع، وحذر قائلا: "إذا لم نعكس المسار سريعاـ فقد يحدث التطور ذاته الذي حدث في فرنسا أو إسبانيا مع زيادة كبيرة في الأعداد وعدم القدرة على التحكم في حالات الإصابة".

مشاهدة الفيديو 02:14 شارك قيود صارمة في برلين للحد من كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jkCv برلين تفرض قيوداً للحد من انتشار فيروس كورونا

شرطة برلين تسجل انتهاكات ضد نظام الوقاية

اضطرت الشرطة الألمانية بولاية برلين إلى إغلاق محلات وتفكيك مجموعات كبيرة كانت متجمعة ليلة السبت/الأحد في الليلة الثانية بعد فرض حظر التجوال الجديد في برلين في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد: "إننا نسيطر على انتهاكات قواعد مواجهة كورونا حاليا في إطار خدمتنا العادية. لا توجد مهام خاصة لهذا الغرض في عطلة الأسبوع الأول بعد فرض الحظر".

ولا تتوافر حتى الآن أعداد محددة عن الانتهاكات وعن أفراد الشرطة الذين تمت الاستعانة بهم. وأضافت الشرطة على "تويتر" أنه تم تفكيك كثير من التجمعات الكبرى، موضحة أنه كان هناك 50 شخصا بالقرب من متجر مخصص للبيع في الليل في منطقة "كوتبوسر تور" و20 شخصا آخرين في حانة في حي "فريدريشسهاين".

وبحسب نظام الوقاية الجديد من العدوى، يُسمح لخمسة أشخاص فقط بالتجمع في الهواء الطلق في الفترات بين الحادية عشر مساء وحتى السادسة صباحا. وأضافت الشرطة أن أفرادها في حي فريدريشسهاين تعرضوا للقذف بالبيض من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص. وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "ولكن لم يصب الزملاء".

يشار إلى أن النظام الجديد للوقاية من كورونا بولاية برلين دخل حيز التنفيذ ليلة الجمعة/السبت. وإلى جانب فرض حظر تجوال من الساعة في 23 مساء إلى 6 صباحا ، يتم السماح بالتقاء 10 أشخاص فقط كحد أقصى بدلا من 25 شخصا في تجمعات خاصة داخل أماكن مغلقة.

مدينة شتوتغارت تطلب مساعدة الجيش

في غضون ذلك أعلنت مدينة شتوتغارتعن تعبئة كل الجهاز الإداري في المدينة لتتبع سلاسل المخالطات في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس القاتل. وقال شتيفان ايهالت، مدير مكتب الصحة في المدينة، اليوم الأحد إنه بالإضافة إلى ذلك تم مناشدة الجيش الألماني لتقديم المساعدة. وأضاف أن "الأعداد ترتفع بطريقة تبعث على القلق، كما أن الارتفاع يحدث بقوة لم يعد ممكن معها لمكتب الصحة أن يضمن متابعة سلاسل المخالطات المهمة للسيطرة على الجائحة".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الرئيس ترامب وسيدة البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا". وجاءت النتائج بعد أنباء تفيد بإصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بفيروس كورونا المستجد.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل البريطاني روبرت باتينسون ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر/ أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم (ذا باتمان).

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد نجم أفلام الحركة دواين جونسون قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر/ أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى، في العاشر من أغسطس/ آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) في السابع من يوليو/ تموز الماضي إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) إلى المستشفى في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الأمير ألبير الثاني أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد السياسي الألماني فريدريش ميرتس أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثلة البريطانية إنديرا فارما أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كريستوفر هيفغو فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد



تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابات الجديدة في شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن فورتمبرغ، تجاوز الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، ووصل أمس إلى السبت إلى 50.5 حالة. وفي أعقاب مؤتمر تشاوري أجراه عبر الهاتف، قال فريتس كون، عمدة المدينة "يتعين علينا الآن أن نتحرك بشكل حازم لتخفيض معدل الإصابات الجديدة مرة أخرى، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا بها الإبقاء على فتح المدارس والحضانات والاقتصاد والتجارة، كما أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن لمكتب الصحة من خلالها أن يتتبع جميع الحالات مرة أخرى".

تنامي مشاعر القلق في الشارع الألماني

في ظل تنامي مخاوف الألمان، بدأ نوع من القلق والتوتر يسود الشارع الألماني كما تشهد على ذلك حادثة بطلتها سيدة ألمانية، قامت بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه رجل موجود بالقرب منها. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأد إنه يشتبه أن سبب هذا التصرف من قبل السيدة في بلدة أوبرتويرينغن في ولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الرجل (60 عاما)، والذي كان واقفا على بعد سنتيمترات قليلة خلف السيدة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن السيدة (30عاما) ارتدت الكمامة مجددا بعد هذه الواقعة. وكانت شاهدة موجودة في المكان لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة. وتبحث الشرطة حاليا عن كلا طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا مثلا، سيتعين عليها توقع مواجهة دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ)