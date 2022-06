جنسی حملوں کا الزام، آسکر ایوارڈ یافتہ کیون اسپیسی عدالت میں

کیون اسپیسی جمعرات سولہ جون کی صبح لندن کی جس عدالت میں پیش ہوئے، اس میں انہیں اپنے خلاف پانچ مختلف الزامات کا سامنا ہے۔ ان میں سے چار الزامات تو جنسی حملوں سے متعلق ہیں جبکہ پانچویں میں ان کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اس کی رضا مندی کے بغیر اپنے ساتھ منہ سے جنسی عمل کرنے پر مجبور کیا۔

عدالت میں حاضری کے وقت کیون اسپیسی ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھے اور وہ اس مقدمے میں ابتدائی سماعت کے لیے لندن میں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں اپنے قانونی مشیروں کی ایک ٹیم کے ساتھ آئے تھے۔

چار مبینہ جرائم کا ارتکاب لندن میں کیا گیا

پولیس کے مطابق اپنی اداکاری کی وجہ سے امریکہ کا مشہور زمانہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے والے یہ فنکار جن مبینہ جرائم کے سلسلے میں قانونی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا ارتکاب مارچ 2005ء سے لے کر اپریل 2013ء تک کے عرصے میں کیا گیا۔

اپنے خلاف گزشتہ الزامات کی وجہ سے کیون اسپیسی ٹی وی شو ’ہاؤس آف کارڈز‘ کی کاسٹ میں شامل ہونے کے باوجود اس میں کام نہیں کر سکے تھے

ان میں سے چار مبینہ جرائم کا ارتکاب برطانوی دارالحکومت لندن میں کیا گیا اور پانچویں کا مغربی انگلینڈ کی گلوسٹرشائر کاؤنٹی میں۔

وکلاء دفاع کے مطابق آج کی عدالتی کارروائی میں اسپیسی نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام پانچوں الزامات کی صحت سے انکار کر دیا۔ ان کے خلاف یہ الزامات لگانے والے تینوں مرد ہیں۔ ان میں سے ایک کی عمر اس وقت 40 اور 50 برس کے درمیان جبکہ باقی دونوں کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔

دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والے کیون اسپیسی

کیون اسپیسی کی عمر اس وقت 62 برس ہے اور وہ اپنے فلمی کیریئر میں دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ ایک مرتبہ فلم American Beauty میں اپنے کردار کی وجہ سے بہترین اداکار کا اکیڈمی ایوارڈ اور دوسری مرتبہ فلم The Usual Suspects میں اپنے کام کی وجہ سے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ۔

اسپیسی ماضی میں ہالی وڈ کے بہترین اداکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن اپنے خلاف پانچ برس قبل لگنے والے نامناسب جنسی رویے کے الزامات کے بعد سے وہ عوامی منظر نامے سے تقریباﹰ غائب ہو چکے ہیں۔

جرم ثابت ہونے پر ممکنہ سزا

ماضی میں برطانیہ میں مقیم رہنے والے کیون اسپیسی اپنے خلاف پانچ برس قبل لگائے گئے الزامات کی بھی تردید کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ الزامات لیکن اتنے سنگین تھے کہ ان کے بعد اسپیسی کو ٹی وی شو House of Cards کی کاسٹ سے خارج کر دیا گیا تھا۔

اس کے علاوہ جنسی نوعیت کے انہی الزامات کے بعد انہیں فلم All the Money in the World میں کام کرنے والے اداکاروں کی فہرست سے بھی نکال دیا گیا تھا۔

اگر کیون اسپیسی کے خلاف عائد کردہ تازہ الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں پانچ میں سے چار الزامات میں چھ ماہ تک قید اور غیر محدود مالی جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے جبکہ پانچویں الزام میں تو انہیں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔

م م / ع ا (اے پی، اے ایف پی)