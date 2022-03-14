Зимова Паралімпіада-2022 завершилася в Пекіні

Зимові Паралімпійські ігри у Пекіні завершились у неділю, 13 березня. Олімпійський вогонь, який погасили близько 21.00 за місцевим часом у присутності голови КНР Сі Цзіньпіна, знову запалять через 899 днів - на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

У 2022 році змагання паралімпійців були затьмарені війною Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Атлетів із РФ і Білорусі на Паралімпіаді цього року не було. Незадовго до початку змагань їх усунули від участі на тлі російського вторгнення до України, яке велось також і з території Білорусі.

Українські спортсмени під час церемонії закриття Ігор вийшли на Пекінський національний стадіон із національним прапором у руках серед перших.

Україна - друга в медальному заліку

Виступаючи з урочистою промовою, присвяченою закриттю Паралімпіади, голова Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс наголосив на "блискучих досягненнях спортсменів у важкі часи".

Українські спортсмени здобули в Пекіні загалом 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних і вісім бронзових. Завдяки цим досягненням вони стали другими в загальному медальному заліку. Перше місце в ньому з великим відривом від інших учасників зайняв Китай з 61 медаллю: 18 золотими, 20 срібними та 23 бронзовими. На третьому місці - збірна Канади з 25 медалями: вісьмома золотими, шістьма срібними та 11 бронзовими.