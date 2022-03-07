Українська збірна здобула четверте "золото" на Паралімпіаді-2022

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Параатлетка Оксана Шишкова здобула "золото" на 15-кілометровій дистанції у лижних перегонах. Для Шишкової - це друге "золото" на Паралімпійських іграх в Пекіні.
Українська спортсменка Оксана Шишкова (виступає у класі для людей з порушенням зору) стала дворазовою чемпіонкою Паралімпійських ігор-2022. Параатлетка з Харкова здобула своє перше "золото" в біатлоні на спринтерській дистанції, а тепер додала до нього ще одне "золото" в лижних перегонах на найдовшій 15-кілометровій дистанції.
Читайте також: У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри
Для Шишкової це уже дванадцята медаль в кар'єрі на Паралімпіадах і четверта "золота". Саме на довгій дистанції в лижних перегонах спортсменка у 2018 році здобула "срібло".
"Коли я йшла на дистанцію, пам'ятала, що мій батько пішов на фронт - захищати рідний Харків. Я харків’янка. Буду захищати свою Батьківщину тут на біатлонній трасі", - зазначила Шишкова після вручення першої золотої медалі.
Крім українки, медалі здобули дві німкені - Лінн Казмар та Леоні Марія Волтер. Так само виглядав п'єдестал і на спринтерській біатлонній гонці.
Станом на 7 березня Україна посідає друге місце у медальному заліку (чотири - золоті, три - срібні, одна - бронзова) після Китаю.