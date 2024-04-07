ЗСУ: Ситуація навколо Часового Яру "складна та напружена"

За словами Калашнікова, війська РФ проводять наступальні дії із залученням піхоти, БТР та авіації, втім зазнають невдач та відступають.

Ситуація навколо прифронтового міста Часів Яр на Донеччині є "складною і напруженою". Про це у неділю, 7 квітня, повідомив речник 26 артилерійської бригади, дислокованої в цьому районі, Олег Калашніков.

"Ситуація досить складна і напружена. Росіяни намагаються здійснити штурм безпосередньо невеликих населених пунктів Богданівка та Іванівське, за межами Часів Яру", - сказав Калашніков в ефірі національного телемарафону. За його словами, між цими населеними пунктами росіяни намагаються наступати, використовуючи піхоту за підтримки бойових броньованих машин, а також "бойові літаки".

"Але всі їхні атаки були відбиті. Вони відступають", - зазначив речник. Він наголосив на стратегічній важливості Часового Яру, розташованого за 20 кілометрів на захід від окупованого Росією в травні 2023 року Бахмута.

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Якщо Росія візьме Часів Яр, де з 13 тисяч довоєнного населення залишилося 770 людей, вона "зможе обстрілювати Костянтинівку", попередив Калашніков.

"Ворог також зможе загрожувати логістичним маршрутам (між Костянтинівкою, Слов'янськом і Краматорськом)", - сказав він, додавши, що останні два пункти також можуть потрапити під прямий удар.

Часів Яр розташований менш ніж за 30 кілометрів на південний схід від Краматорська, який є важливим залізничним та логістичним вузлом для української армії. Напередодні російські пропагандистські ЗМІ заявили, що війська РФ вийшли на околиці Часового Яру.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що місто контролюється українською армією. Він визнав, що російські війська намагаються прорвати оборону, проте запевнив, що безуспішно.