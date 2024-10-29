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"Золотий м'яч" 2024 року отримав іспанець Родрі

Роман Сулима
29 жовтня 2024 р.

На 68-й церемонії вручення нагород найкращим футболістам світу, заснованій журналом France Football, переможцем оголосили іспанця Родрі. До трійки номінантів увійшли англієць Джуд Беллінгем і бразилець Вінісіус Джуніор.

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Родрі, володар "Золотого м'яча" 2024 року
Родрі визнали найкращим футболістом рокуФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Володарем найбільш вагомого у футболі індивідуального трофею "Золотий м'яч" у рамках премії, заснованої журналом France Football, став гравець збірної Іспанії та клубу "Манчестер Сіті", центральний півзахисник Родрі.

Про це оголосили на 68-й щорічній церемонії вручення нагород найкращим футболістам світу в паризькому театрі "Шатле" ввечері 28 жовтня. Травмований Родрі з'явився на церемонію на милицях. Приз вручав володар "Золотого м'яча" 1995 року, уродженець Ліберії Джордж Веа.

Власницею "Золотого м'яча" у жіночому футболі стала представниця "Барселони" Айтана Бонматі. Найкращим воротарем вдруге поспіль визнали голкіпера збірної Аргентини та англійського клубу "Астон Вілла" Еміліано Мартінеса. Найкращим молодим гравцем світу назвали чемпіона Європи-2024 у складі збірної Іспанії, гравця "Барселони" 17-річного Ламіна Ямаля. Серед 30-ти найкращих гравців сезону на церемонії був присутній форвард збірної України Артем Довбик.

Скандал із мадридським "Реалом"

Попри одразу кілька номінацій, у яких були присутні представники королівського клубу, делегація мадридського "Реала" проігнорувала церемонію в Парижі повним складом. Як повідомляло раніше у день церемонії видання Madrid Universal із посиланням на журналіста Хосе Луїса Санчеса, "Реал" висловив протест проти раптової зміни фаворита - ще напередодні переможцем попереднього експертного голосування називали нападаючого іспанського королівського клубу Вінісіуса Джуніора.

На церемонії в Парижі "Реал" назвали найкращим клубом минулого сезону, а його наставника Карло Анчелотті визнали найкращим тренером 2024 року. За цими нагородами на сцену ніхто не піднявся. Двома днями раніше "Реал" вперше за останні п'ять "Ель Класіко" поступився "Барселоні" - з розгромним рахунком 0:4.

Беккенбауер удостоєний особливої ​​нагороди на церемонії

Німець Франц Бекенбауер (Franz Beckenbauer), який помер у січні у віці 78 років, був удостоєний особливої ​​честі на церемонії вручення "Золотого м'яча" в Парижі. Приз "імператору Францу" прийняли його вдова Хайді, син Джоель, та Карл-Гайнц Румменігге (Karl-Heinz Rummenigge) - соратник Беккенбауера по збірній Німеччині та мюнхенській "Баварії" протягом довгих років.

"Бекенбауер був однією з перших світових футбольних особистостей. Його вплив на нашу гру у всіх її проявах незмірний. Футбольний світ може вважати себе щасливим, що Франц Беккенбауер був у його сфері", - сказав Румменігге, володар "Золотого м'яча" 1980 і 1981 років.

Як повідомлялося, минулого року нападник збірної Аргентини та американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі здобув "Золотий м'яч" увосьмe.

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