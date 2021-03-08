 Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.03.2021

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Культура й стиль життя

Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка?

Хто є кращими водіями - жінки чи чоловіки? 8 Березня - саме час розібратися зі стереотипами.

Жінка зе кермом авто

Жінка зе кермом - привід для багатьох закидів-загальників

Чоловіки за кермом автомобіля люблять їздити швидко, а жінки не вміють паркуватися. Це кліше є старим, як світ, і вже дуже давно є предметом сексистських жартів. Як, утім, і ціла низка інших заїжджених штампів довкола керування автомобілем, які, судячи з резултатів досліджень, нічого спільного з дійсністю не мають.

Габарити, дизайн, колір

Автомобіль споконвіку вважається показником статусу, сили і успішності чоловіка. І чим соліднішими є розміри транспортного засобу, тим впевненіше почувається його власник. Є твердження, що саме тому чоловіки маленького зросту часто вважають за краще обзаводитися великогабаритними автомобілями: мовляв, таким чином вони намагаються підвищити власну самооцінку.

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Певною мірою так воно і є. Як пише онлайн-видання Focus, більшість чоловіків і справді надає значення зовнішнім даним автомобіля. Однак під час вибору вони звертають увагу, насамперед, аж ніяк не на габарити. Абсолютним пріоритетом тут є крутий дизайн. Якщо машина оригінально оформлена, вона може бути і компактною.

Прийнято вважати, що жінки тяжіють до автомобілів-малолітражок, оскільки вони бюджетні, не вимагають великих витрат, для них простіше знайти місце для паркування. А ще для автолюбительок нібито дуже важливу роль відіграє колір: мовляв, "авто треба підбирати під помаду". Однак, всупереч поширеній думці, при купівлі автомобіля середньостатистичну жінку передусім цікавить не розмір і колір, а його надійність і безпека. А другий за значимістю критерій - легкість управління і комфортабельність салону. Ще в списку неодмінних "наворотів" - сидіння з інтегрованим в нього масажером, автоматична коробка передач, подушки безпеки, кондиціонер, паркувальний асистент, перелічує онлайн-видання Focus.

Швидкість їзди

Чоловіки, мовляв, обожнюють швидку їзду. І при виборі нового автомобіля для них надзвичайно важливі такі параметри як велика кількість кінських сил. Іншими словами, чим більш спортивним і швидшим є авто, тим краще. Чи варто говорити про те, що верхні рядки в списку вподобань чоловіків займають такі марки, як Porsche і Jaguar. А ось жінки нібито їздять повільно. Чи так це? 

З одного боку, при керуванні автомобілем представниці прекрасної статі, дійсно, не настільки інтенсивно натискають на газ, як чоловіки. Але і повільно вони не їздять. Просто більшість жінок намагається точно дотримуватися правил дорожнього руху і без потреби на автострадах не розганяється - щоб не створювати ризик ані для себе, ані для інших. Жіночий журнал Brigitte пояснює це тим, що обережність і розсудливість у жінок "у крові": з давніх-давен жінка призначена захищати від небезпеки не тільки себе, але і своїх дітей.

Сюсюкання з улюбленим авто

Для багатьох автолюбителів-чоловіків їхній автомобіль - аж ніяк не бездушний засіб для пересування. Серед них є такі, хто з ніжністю розмовляє зі своїм автомобілем, жаліє його і навіть дає йому якесь ім'я на зразок "Красуня", "Тигр", "Коник" або "Малюк".

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Водночас жінки до таких сентиментів не схильні. Як правило, вони сприймають авто не як живу істоту, а лише як предмет споживання. Тому цей штамп з дійсністю не розходиться, читаємо в мюнхенському онлайн-виданні TZ.

Уміння паркуватися

Мережа просто переповнена смішними відео з сюжетами про те, як бездарно паркують автомобілі жінки (переважно блондинки). Невже у жінок і справді це виходить гірше, ніж у чоловіків?

Як пише онлайн-видання TZ, тут результати досліджень різняться. За підсумками одних, жінка, яка вміє ювелірно вписати своє авто між двома іншими машинами, - і справді рідкість. Згідно з твердженнями інших, в умінні паркувати автомобіль дами анітрохи не поступаються кавалерам - просто маневрують повільніше, але зате і виходить це у них більш точно і акуратно. Тому питання відносно жіночого вміння паркуватися поки залишається відкритим.

Уявлення про устрій машини

Часто-густо доводиться чути наступне: більшість чоловіків значно краще, ніж жінки, тямить у техніці і машинах, а ось середньостатистична жінка має дуже слабке уявлення про будову автомобіля.

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Тим часом, як з'ясував жіночий журнал Brigitte, у "нутрощах" сучасних автомобілів взагалі розбираються одиниці - причому як чоловіки, так і жінки. Однак тут є одне вагоме "але": на відміну від чоловіка, який за жодних обставин не визнає себе некомпетентним у питаннях, що стосуються автомобіля, жінка ніколи не побоїться відкрито про це сказати.

Дивитись відео 01:12

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    Автор: Сертан Сандерсон


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