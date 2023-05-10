МЗС Туреччини: "Зернову угоду" можуть продовжити на 2 місяці

У Туреччині пройшли переговори щодо "зернової угоди". Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що її дію можуть продовжити щонайменше на два місяці.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що дія Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") може бути продовжена щонайменше ще на два місяці. Відповідну заяву він зробив у середу, 10 травня, після повернення з Москви, пише Reuters.

За словами Чавушоглу, "зернова угода" була одним із питань, які він обговорював з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим під час візиту, і висловив сподівання, що на переговорах у Стамбулі може бути досягнутий позитивний результат. "Я думаю, що ми можемо досягти результату - продовжити її принаймні ще на два місяці", - наголосив він.

В міністерстві оборони Туреччини повідомили, що 10 травня у Стамбулі відбулася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. "Завдяки Чорноморській зерновій угоді, яку ми підписали 22 липня, 30 мільйонів тонн зерна було транспортовано тим, хто його потребував, - зазначив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. - Ми продовжуємо переговори, щоб гарантувати, що ця робота не припиняється і стабільність збережеться". Як уточнив Чавушоглу, переговори мають продовжитися у четвер, 11 травня.

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"Чорноморську зернову ініціативу" було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє 18 березня.

Раніше Москва висловила погрозу не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив.