"Зерно з України": Німеччина надасть 15 мільйонів євро

Кошти спрямують на доставку зерна з України до бідних країн в рамках програми Grain from Ukraine. Судно, профінансоване Німеччиною, вже відправилося в Ефіопію.

Німеччина надасть додатково 15 мільйонів євро для поставок зерна з України в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") за підтримки Всесвітньої продовольчої програми. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві у суботу, 26 листопада.

"Саме зараз, коли ми говоримо, судно Всесвітньої продовольчої програми, спонсороване Німеччиною, прямує в Ефіопію з українським зерном", - сказав він.

Звертаючись до президента України Володимира Зеленського, Шольц згадав про День пам’яті жертв Голодомору, наголосивши, що "голод ніколи не можна використовувати як зброю". "Саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні: найгіршу глобальну продовольчу кризу за останні роки з руйнівними наслідками для мільйонів людей - від Афганістану до Мадагаскару", - додав канцлер ФРН.

За словами Шольца, націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні і блокуючи Чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршила ситуацію з продовольством у світі. "Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал - ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь у програмі Graine from Ukraine", - заявив він.

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Програма "Зерно з України"

26 листопада, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років, Україна запустила програму Grain from Ukraine ("Зерно з України"). Суть нової програми полягає в тому, щоби закуповувати його в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства - та передавати країнам, які перебувають на межі голоду.

До середини наступного року планується відправити близько 60 кораблів з українським зерном в деякі з найбідніших країн Африки, зокрема, в Ефіопію, Судан, Ємен і Сомалі.

Зерно для перших двох кораблів Україна закупила сама за рахунок державних коштів, а фрахт оплатили Німеччина та Японія. Для інших суден збіжжя купуватимуть за рахунок інших країн. Зокрема, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже погодилося надати до 20 мільйонів доларів на цю ініціативу. Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також оголосив про виділення додаткових коштів на програму під час свого візиту в Україну 25 листопада.