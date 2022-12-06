Землі ФРН по-різному інтегрують українських школярів

В багатьох землях ФРН не вистачає вчителів для українських школярів. Крім того, багато дітей додатково беруть участь у онлайн-навчаннях з України, унаслідок чого подвійно навантажені.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навчальні заклади в Німеччині вже прийняли понад 200 тисяч українських школярів-біженців. Федеральні землі в ФРН по-різному підходять до питання їхнього навчання, однак нестача вчителів є великим викликом по всій країні. Про це повідомляє у вівторок проєкт Mediendienst Integration, який провів опитування міністерств освіти усіх федеральних земель Німеччини.

Згідно з рішенням Постійної конференції міністрів освіти і культури земель (KMK), у державних школах не проводяться уроки за українською навчальною програмою. За даними Mediendienst Integration, багато школярів з України беруть участь у додаткових онлайн-навчаннях з України у другій половині дня - і, таким чином, мають подвійне навантаження. Деякі з них також травмовані пережитим під час війни в Україні, що ускладнює для них навчальний процес.

Як проходить навчання

У деяких землях діти та молодь з України цього навчального року навчаються у звичайних класах - це стосується Бранденбургу, Нижньої Саксонії, Рейнланд-Пфальцу, Тюрінгії та Саарланду. У деяких інших федеральних землях учні з України спочатку навчатимуться переважно окремо у підготовчих класах з інтенсивним вивченням німецької мови. Однак, спільне навчання у регулярних класах часто відбувається з окремих предметів, наприклад, з музики, спорту або англійської мови.

У таких федеральних землях, як Баварія, Берлін або Північний Рейн-Вестфалія, застосовуються, в залежності від школи, одночасно обидві моделі.

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Нагадаємо, станом на вересень 2022 року в німецьких школах працювало понад три тисячі педагогів з України. Такі дані наводила агенція dpa з посиланням на власне опитування, проведене серед міністерств культури та освіти федеральних земель ФРН.