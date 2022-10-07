У ФРН вчиться третина від очікуваних студентів з України

За сім місяців повномасштабної війни Росії в Україні німецькі університети не прийняли очікуваного потоку студентів з України. Зі 100 тисяч нових студентів з України, яких очікували в Німеччині, у вишах країни почала вчитися лише третина.
"Це пов'язано, з одного боку, з тим, що молоді чоловіки залишаються в Україні, а з іншого - з можливістю онлайн-навчання в українських університетах, якою користуються студенти-біженці в Німеччині", - пояснює голова Конференції ректорів Баден-Вютремберга, ректор Маннгеймського університету Томас Пуль (Thomas Puhl) у розмові з dpa.
За словами Пуля, з понад 30 тисяч нових студентів-утікачів від війни в України третина - громадяни третіх країн, які до російського вторгнення навчалися в українських вишах.
У міністерстві науки Баден-Вюртембергу з березня до вересня 2022 року зафіксували 362 нових студентів з українським громадянством, а також іще 17 втікачів від війни, що мають громадянство інших країн, повідомляє медіакомпанія SWR. Для всіх них навчання у вишах землі є безкоштовним, хоча зазвичай громадяни країн з-за меж ЄС повинні робити університетам семестрові внески у розмірі 1500 євро.
Найпопулярніший фах - музика
Серед основних причин низької активності українських студентів у Німеччині експерти називають мовний бар'єр. Через нього українські студенти, що втекли від війни, мовляв, віддають перевагу університетам сусідніх країн, зокрема Польщі, Словаччини та Чехії.
Водночас ті фахи, де знання мови не є першочерговим, є найбільш популярними серед українців, каже Томас Пуль. У Баден-Вюртемберзі кожен п'ятий український студент обрав музичний фах. "Адже повноцінне володіння мовою для музикантів не є обов'язковим", - пояснює він.
Приміром, до Вищої музичної школи Фрайбурга у березні були прийняті близько 50 студентів-біженців з України. Деякі змогли одразу продовжили навчання там, деякі були направлені до інших консерваторій Європи - в Італії та Іспанії. На даний час у німецькому виші навчаються 22 жінки з України, з яких чоетверо співачок та троє композиторок.
Пуль прогнозує, що число студентів з України в Німеччині може зрости, коли перші українці закінчать німецькі школи. Він вважає, що українці з німецькими документами про освіту радше залишатимуться в країні для отримання вищої освіти. Це пов'язано, зокрема, і з тим, що навчання для них у Німеччині є безкоштовним.