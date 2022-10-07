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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Випускники університету (символічне фото)
Фото: Chris Ison/PA Wire/empics/picture alliance
ОсвітаНімеччина

У ФРН вчиться третина від очікуваних студентів з України

Данило Білик
26 хв. тому

До 100 тисяч нових студентів з України очікували у німецьких вишах після повномасштабного вторгнення в країну Росії. Цей прогноз справдився лише на третину.

https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-vcitsa-lise-tretina-vid-ocikuvanogo-cisla-studentiv-z-ukraini/a-63359096

За сім місяців повномасштабної війни Росії в Україні німецькі університети не прийняли очікуваного потоку студентів з України. Зі 100 тисяч нових студентів з України, яких очікували в Німеччині, у вишах країни почала вчитися лише третина.

"Це пов'язано, з одного боку, з тим, що молоді чоловіки залишаються в Україні, а з іншого - з можливістю онлайн-навчання в українських університетах, якою користуються студенти-біженці в Німеччині", - пояснює голова Конференції ректорів Баден-Вютремберга, ректор Маннгеймського університету Томас Пуль (Thomas Puhl) у розмові з dpa.

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За словами Пуля, з понад 30 тисяч нових студентів-утікачів від війни в України третина - громадяни третіх країн, які до російського вторгнення навчалися в українських вишах.

У міністерстві науки Баден-Вюртембергу з березня до вересня 2022 року зафіксували 362 нових студентів з українським громадянством, а також іще 17 втікачів від війни, що мають громадянство інших країн, повідомляє медіакомпанія SWR. Для всіх них навчання у вишах землі є безкоштовним, хоча зазвичай громадяни країн з-за меж ЄС повинні робити університетам семестрові внески у розмірі 1500 євро.

Найпопулярніший фах - музика

 

Серед основних причин низької активності українських студентів у Німеччині експерти називають мовний бар'єр. Через нього українські студенти, що втекли від війни, мовляв, віддають перевагу університетам сусідніх країн, зокрема Польщі, Словаччини та Чехії.

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Водночас ті фахи, де знання мови не є першочерговим, є найбільш популярними серед українців, каже Томас Пуль. У Баден-Вюртемберзі кожен п'ятий український студент обрав музичний фах. "Адже повноцінне володіння мовою для музикантів не є обов'язковим", - пояснює він.

Приміром, до Вищої музичної школи Фрайбурга у березні були прийняті близько 50 студентів-біженців з України. Деякі змогли одразу продовжили навчання там, деякі були направлені до інших консерваторій Європи - в Італії та Іспанії. На даний час у німецькому виші навчаються 22 жінки з України, з яких чоетверо співачок та троє композиторок.

Пуль прогнозує, що число студентів з України в Німеччині може зрости, коли перші українці закінчать німецькі школи. Він вважає, що українці з німецькими документами про освіту радше залишатимуться в країні для отримання вищої освіти. Це пов'язано, зокрема, і з тим, що навчання для них у Німеччині є безкоштовним.

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