Зеленський: В Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що українці проголосять новий "Акт злуки" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму. Відповідна заява пролунала в суботу, 22 січня, під час урочистостей у Запоріжжі з нагоди Дня соборності України.

"Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго - вже восьмий рік поспіль. Але для нас цей час немов століття. І я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, що не через століття, а якомога швидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", і відзначатимемо його щорічно", - заявив Зеленський, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що понад 100 років тому було проголошено "Акт злуки", коли об'єдналися "століттями відірвані одна від іншої частини України".

"Живий ланцюг" у Києві

З нагоди свята близько ста осіб сформували "живий ланцюг" на мосту Патона в Києві, розтягнувши 30-метровий прапор України. Колони учасників зустрілися посередині мосту та символічно об'єднали лівий та правий береги Дніпра, Схід та Захід України.

Після об'єднання люди виконали гімн України, вшанували хвилиною мовчання Героя України Сергія Нігояна, якого було вбито 22 січня 2014 року під час Революції Гідності, а також всіх борців, що поклали своє життя за Україну. Подібна акція проходить вже 15 років поспіль. Її ініціатором та організатором виступає громадська організація "Братство козацької бойової майстерності "Спас" та громадська спілка "Центр національно-патріотичного виховання".

Днем Соборності українці відзначають проголошення Акту Злуки (об'єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року.

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