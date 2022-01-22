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День соборності

День соборності - свято в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День соборності".

День соборності відзначають в Україні щороку 22 січня. Саме в цей день 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: В Донецьку і Криму буде проголошено новий Акт злуки України

Зеленський: В Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України 22.01.2022

В Україні 22 січня відзначають День Соборності. Президент України з нагоди свята висловив упевненість, що новий "Акт злуки" України буде проголошено в Донецьку і Криму.

Жовті фіранки та синя скатертина: хто в Луганську чекає на Україну

Жовті фіранки та синя скатертина: хто в Луганську чекає на Україну 22.01.2021

Чи всі ті, хто залишився на непідконтрольному Донбасі, сепаратисти? Хто у Луганську вивчає українську? Мешканка окупованого міста розповіла про сподівання та страхи тих, хто залишився в ОРДЛО.

"Живий ланцюг" на Дніпрі: чи стала Україна соборнішою? (22.01.2018) 22.01.2018

11 років поспіль в Києві на мосту Патона відбувається акція на честь оголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в 1919 році. Учасники акції у такий символічний спосіб закликають регіони України до справжньої єдності. Чи стала соборнішою країна?

Україна відзначає День соборності - у Києві утворили живий ланцюг

Україна відзначає День соборності - у Києві утворили "живий ланцюг" 22.01.2018

Із святом Дня соборності українців вже привітали президент, прем'єр та спікер парламенту, а у Києві утворили "живий ланцюг" через Дніпро.
Порошенко: Поновлення територіальної цілісності України - головний пріоритет

Порошенко: Поновлення територіальної цілісності України - головний пріоритет 22.01.2017

Президент України Петро Порошенко різко розкритикував ідею відмови від Донбасу. Він наголосив, що відновлення територіальної цілісності України є головним пріоритетом.
Україна відзначає День Соборності

Україна відзначає День Соборності 22.01.2016

В Україні 22 січня відзначається День Соборності. Президент України Петро Порошенко з нагоди свята назвав основним пріоритетом країни відновлення її територіальної цілісності.
У Харкові відкрили німецьке містечко для переселенців

У Харкові відкрили німецьке містечко для переселенців 22.01.2015

У Харкові вимушені переселенці із зони бойових дій заселяються до модульного містечка, збудованого на кошти німецького уряду. У містечку, що відкрилося в День соборності України, оселяться 383 людини.
В Ахметова обурились через напад тітушок на журналістів

В Ахметова обурились через напад тітушок на журналістів 22.01.2014

День Соборності в Донецьку відзначився спробою тітушок розігнати Євромайдан. Вони провокували бійки й вихлюпнули двом активістам в обличчя зеленку. Дісталось і журналістам телеканалу "Донбас".
Протистояння в Києві - День соборності минув

Протистояння в Києві - День соборності минув 22.01.2014

Ситуація в центрі Києва залишається вкрай напруженою. У медичній службі штабу національного опору говорять про п'ять загиблих під час сутичок.
Влада та опозиція відзначали День Соборності України нарізно

Влада та опозиція відзначали День Соборності України нарізно 24.01.2011

Прогнозованого міністром МВС кровопролиття під час святкування в Києві Дня Соборності України на сталося. Влада та опозиційні партії провели низку заходів - гасла та оцінки поточної ситуації кардинально відрізнялися.