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День соборності - свято в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День соборності".
День соборності відзначають в Україні щороку 22 січня. Саме в цей день 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
11 років поспіль в Києві на мосту Патона відбувається акція на честь оголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в 1919 році. Учасники акції у такий символічний спосіб закликають регіони України до справжньої єдності. Чи стала соборнішою країна?