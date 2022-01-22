День соборності - свято в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День соборності".

День соборності відзначають в Україні щороку 22 січня. Саме в цей день 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.