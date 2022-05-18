Зеленський про захоплені РФ регіони: Україна повернеться

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій другої половини середи, 18 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями першої половини четверга, 19 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський запевнив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення, що українська влада повернеться в захоплені російськими окупаційними військами українські міста та громади. "Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі наші міста й громади, які перебувають під окупацією - під тимчасовою окупацією - мають знати, що Україна повернеться", - пообіцяв Зеленський.

Утім, глава української держави визнав, що відповідь на запитання, скільки триватиме звільнення окупованих територій, може дати лише реальна ситуація на полі бою. "Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємося якнайшвидше. (…) Ми зобов'язані прогнати окупантів та гарантувати Україні реальну безпеку", - сказав він. Тож з огляду на це президент, "підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та мобілізації". "Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії та всіх, хто захищає державу, мають бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - пояснив президент Зеленський.