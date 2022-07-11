 Зеленський наказав відвоювати південь України - Резніков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2022

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Новини

Зеленський наказав відвоювати південь України - Резніков

Україна збирає сили кількістю у мільйон людей задля повернення територій на півдні за підтримки західної зброї, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков

Україна збирає сили кількістю у мільйон людей, завданням яких буде за підтримки західної зброї відвоювати у Росії українські території на півдні України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.

За словами Резнікова, президент країни Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані райони на узбережжі Чорного моря, важливі для української економіки.

Резніков: Бен Воллес допоміг змінити підхід

"Ми розуміємо, що з політичної точки зору це (повернення півдня. - Ред.) украй необхідно для нашої країни", - відзначив Олексій Резніков. Він уточнив, що Зеленський віддав наказ розробити відповідні плани, після чого голова міноборони зв'язався з партнерами у низці країн щодо отримання зброї.

Резніков відзначив, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес допоміг перейти від поставок Києву радянської зброї до стандартної для НАТО артилерії з боєприпасами калібру 155 міліметрів, керованих реактивних систем залпового вогню та високотехнологічних безпілотників.

"Україна мала збройні сили радянської епохи зі зброєю тридцятирічної давності. Ми змінили це за три місяці", - відзначив голова оборонного відомства.
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"Нам потрібно більше зброї у коротші терміни"

Міністр додав, що задоволений підтримкою, яка Україна отримує від партнерів по НАТО, але не за темпами поставок. "Нам треба більше (зброї. - Ред.) у коротші терміни, аби врятувати життя наших солдатів", - зазначив Резніков.

20 липня міністр оборони України закликав зробити умовою діалогу про відновлення відносин із Росією "демілітаризацію щонайменше європейської частини" РФ.

Дивитись відео 02:06

Українські солдати воюють "антикварною" радянською зброєю (08.07.2022)

Посилання в інтернеті

https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-has-one-million-ready-for-fightback-to-recapture-south-3rhkrhstf

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