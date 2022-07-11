Зеленський наказав відвоювати південь України - Резніков

Україна збирає сили кількістю у мільйон людей, завданням яких буде за підтримки західної зброї відвоювати у Росії українські території на півдні України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.

За словами Резнікова, президент країни Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані райони на узбережжі Чорного моря, важливі для української економіки.

Резніков: Бен Воллес допоміг змінити підхід

"Ми розуміємо, що з політичної точки зору це (повернення півдня. - Ред.) украй необхідно для нашої країни", - відзначив Олексій Резніков. Він уточнив, що Зеленський віддав наказ розробити відповідні плани, після чого голова міноборони зв'язався з партнерами у низці країн щодо отримання зброї.

Резніков відзначив, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес допоміг перейти від поставок Києву радянської зброї до стандартної для НАТО артилерії з боєприпасами калібру 155 міліметрів, керованих реактивних систем залпового вогню та високотехнологічних безпілотників.

"Україна мала збройні сили радянської епохи зі зброєю тридцятирічної давності. Ми змінили це за три місяці", - відзначив голова оборонного відомства.

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"Нам потрібно більше зброї у коротші терміни"

Міністр додав, що задоволений підтримкою, яка Україна отримує від партнерів по НАТО, але не за темпами поставок. "Нам треба більше (зброї. - Ред.) у коротші терміни, аби врятувати життя наших солдатів", - зазначив Резніков.

20 липня міністр оборони України закликав зробити умовою діалогу про відновлення відносин із Росією "демілітаризацію щонайменше європейської частини" РФ.