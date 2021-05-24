Зеленський хоче внесення змін до закону про запобігання корупції

Президент України Володимир Зеленський спрямував листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону України "Про запобігання корупції", щоб зробити прозорішою процедуру декларування. Про це повідомила пресслужба президента у суботу, 29 травня.

"Зеленський акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент України хоче відновити 30-денний період, протягом якого посадові особи зобов'язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

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На думку Зеленського, ще "потребує уточнення положення про те, що вимоги стосовно передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму".

Володимир Зеленський також заявив, що необхідно обов'язково декларувати операції з купівлі/продажу іноземної валюти суб'єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Також президент підтримує відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.

Як повідомляється на сайті українського президента, Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування", який Верховна Рада ухвалила 29 квітня цього року. Документ, зокрема, впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ). Крім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР, та операції з обміну валют.

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