 Зеленський і Дуда погодили спільний шанобливий підхід до історичної пам′яті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Новини

Зеленський і Дуда погодили спільний шанобливий підхід до історичної пам'яті

Лідери України та Польщі визнали необхідність шанобливого ставлення до спільної історичної пам'яті й спільного її опрацювання. Сторони готові робити взаємні кроки назустріч, підсумував Володимир Зеленський.

Анджей Дуда (л) і Володимир Зеленський

Анджей Дуда (л) і Володимир Зеленський

Президенти України та Польщі - Володимир Зеленський і Анджей Дуда - запевнили один одного у необхідності проводити шанобливу політику щодо спільної історичної пам'яті. Про це обидва лідери повідомили в понеділок, 12 жовтня, на спільному брифінгу в Києві.

"Ми говорили про історичні питання. Це дуже важливий для обох наших народів елемент. Там є багато складних елементів і хворобливе, складне минуле. (…) Сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з повагою до обох наших народів, будемо делікатно і мудро з паном президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.) реалізовувати таку політику протягом найближчих років. Ми взаємно запевнили один одного в цьому", - наводить слова Дуди інформагенція "Українські новини".

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Зеленський, своєю чергою, нагадав, що Україна вже вирішила питання видачі дозволів на пошукові роботи для польських вчених і археологів, а Польща - питання реконструкції пам'ятної плити на українській братській могилі на горі Монастир.

"Ми торкнулися надзвичайно чутливого для обох країн питання спільної історичної пам'яті. Це непростий шлях. Але важливо, що ми готові долати його разом і робити взаємні кроки назустріч", - сказав Зеленський. За його словами, тепер Україна очікує на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців.

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Зеленський та Дуда підписали спільну заяву, в якій засудили злочини, вчинені на ґрунті ненависті. "Визнаємо важливість гідного вшанування пам'яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам'яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі поваги до історичної правди", - сказано в документі.

Нагадаємо, відносини України й Польщі затьмарюються суперечками навколо трагічних сторінок минулого та суперечливих підходів щодо їхнього осмислення. Йдеться, насамперед, про такі аспекти й події, як Волинська трагедія, діяльність Української повстанської армії (УПА) та низки інших питань, де з боку Варшави та Києва лунають різні інтерпретації.

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