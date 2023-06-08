Зеленський у Херсоні доручив розробити програму компенсацій

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 червня, прибув до Херсонської області, де провів координаційну нараду з ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

"Багато важливих питань: оперативна ситуація в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна ситуація в зоні техногенної катастрофи", - написав він у Telegram-каналі.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - повідомив також він.

У Херсоні Зеленський відвідав переправу та пункт евакуації постраждалих. "Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

На Херсонщині затопило 600 кв км території - ОВА

На ранок, 8 червня, у Херсонській області було зафіксовано середній рівень паводку - 5.61 метра, під водою опинилися 600 квадратних кілометрів території, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Середній рівень підтоплення - 5,61 метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32 відсотки - правобережжя і 68 відсотків - лівий берег", - зазначив він.

За даними ДСНС, на ранок четверга з підтоплених територій було евакуйовано 1 995 людей, з яких 103 - діти. За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2 629 будинків на правому березі Дніпра.

Світовий банк допоможе провести оцінку збитків

Тим часом Україні допоможе оцінити збитки від руйнування Каховської ГЕС Світовий банк. У прискореному режимі ця установа оцінить потреби України на відновлення, повідомила керуюча директорка установи з операційної діяльності Анна Б'єрде.

"Руйнування Каховської ГЕС має безліч дуже серйозних наслідків для надання основних послуг і довкілля загалом. Світовий Банк підтримає Україну, провівши експрес-оцінку", - написала Б'єрде в Twitter.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

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