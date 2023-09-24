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Зеленський: Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо

Євгенія Наконечна
24 вересня 2023 р.

Президент України Володимир Зеленський привітав 17 українських міст з їхнім днем, зокрема окуповані Маріуполь і Мелітополь. Він наголосив, що ці українські міста будуть звільнені від російської окупації.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: kyodo/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 24 вересня, привітав з Днем міста 17 українських міст. Серед них є ті, які тимчасово перебувають під російською окупацією, зокрема Маріуполь і Мелітополь.

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"Цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України - їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти - вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів. Остер - одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами. …І Маріуполь. Мелітополь", - написав він у Telegram.

Президент України наголосив, що для України має значення і кожна людина, і кожне місто, і Україна звільнить кожне з тих, які тимчасово окупували російські війська.

"Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо", - написав він.

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