Зеленський і Столтенберг обговорили у Давосі потреби у зброї

Президент України просить посилити ППО. Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО, наголосив Зеленський Столтенбергу.

Володимир Зеленський у вівторок, 16 січня, провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у швейцарському Давосі, повідомляє Офіс президента України.

Політики обговорили зокрема ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Президент наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

"Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", - йдеться також у повідомленні.

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Київ наполягає на безпекових угодах до вступу в НАТО

Зеленський поінформував про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Столтенберг і Зеленський також обговорили підготовку наступного 75-го саміту Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні. Тема війни в Україні може бути у центрі уваги союзників під час цієї зустрічі. Київ очікує від події ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО, наголосив президент.

У Давосі Зеленський перебуває у рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), на який зібралися політики з-понад 100 країн.