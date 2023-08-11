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Зеленський доручив уряду дати гуманітарну допомогу Словенії

Віолетта Чайковська
53 хв. тому

Словенія, яка постраждала від повеней, отримає гуманітарну допомогу від України. Відповідне доручення дав Кабміну Володимир Зеленський.

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Наслідки непогоди в Словенії
Наслідки непогоди в СловеніїФото: Luka Dakskobler/SOPA/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити надання гуманітарної допомоги Словенії для сприяння подоланню країною наслідків надзвичайної ситуації, що склалася там внаслідок повені. Відповідний указ Офіс президента України оприлюднив у п'ятницю, 11 серпня.

Якою саме буде ця допомога, в документі не уточнюється. Раніше речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко анонсував, що Україна направить в Словенію гелікоптер для участі в пошуково-рятувальних операціях.

Словенія оцінює збитки від повені у 500 млн євро

Внаслідок затяжних дощів, що спричинили масштабні повені та руйнівні зсуви ґрунту, постраждали дві третини території Словенії та енергетична інфраструктура, а також сотні житлових будинків, загинули щонайменше шестеро людей.

Прем'єр-міністр країни Роберт Голоб оцінив збитки у понад пів мільярда євро. Словенська влада звернулася до Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) з проханням про технічну допомогу для усунення наслідків.

Офіційна Любляна запросила 30 екскаваторів різної потужності та 30 спеціальних машин для регулювання водотоків, а також інженерні бригади для обслуговування техніки. Країні також потрібні 20 збірних мостів довжиною до 40 метрів кожен. У НАТО словенці попросили п'ять військових ґвинтокрилів вантажною підйомністю щонайменше п'ять тонн, а також 200 військовослужбовців для виконання завдань з порятунку та надання допомоги.

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