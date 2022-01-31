 Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2022

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Новини

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".

Будівля Київської міської державної адміністрації

Будівля Київської міської державної адміністрації (архівне фото)

Заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишнього ліквідатора відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Радикал" підозрюють у заподіянні 40 мільярдів гривень збитків через ухилення від знезараження території підприємства. Про це у понеділок, 31 січня, повідомляє Офіс генпрокурора України.

За версією слідства, посадовець у 2014 року очолив міжвідомчу робочу групу з розв’язання екологічних проблем збанкрутілого заводу "Радикал", який виробляв хімічну продукцію. Також він відповідав за цивільний захист та охорону навколишнього середовища.

"Упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також демеркуризації цієї території. Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на цій території сягає близько 200 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні. Така бездіяльність, на переконання слідства, завдала шкоди на понад 40 мільярдів гривень.

КМДА заявляє про політичний тиск

Інформацію про вручення підозри підтвердили у КМДА та уточнили, що мова йде про заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Водночас у КМДА нагадали, що на заводі "Радикал", який не є і ніколи не був у муніципальній власності, накопичилися шкідливі відходи у результаті недбальства власників. Там запевняють, що попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалася реалізація проєкту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності.

"Ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Саме державні органи заблокували спроби міста розробити проєкт утилізації відходів заводу та профінансувати його", - вважають у КМДА.

Завод "Радикал" припинив роботу в 1996 році, а в 2000 - підприємство визнали банкрутом. З 1951 по 1996 рік завод був монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів. Після зупинки виробництва у 1996 році токсичні речовини, зокрема радіоактивні, залишилися в ґрунті та на устаткуванні.

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Посилання в інтернеті

Повідомлення Офісу генпрокурора

Повідомлення КМДА

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