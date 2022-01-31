Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишнього ліквідатора відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Радикал" підозрюють у заподіянні 40 мільярдів гривень збитків через ухилення від знезараження території підприємства. Про це у понеділок, 31 січня, повідомляє Офіс генпрокурора України.

За версією слідства, посадовець у 2014 року очолив міжвідомчу робочу групу з розв’язання екологічних проблем збанкрутілого заводу "Радикал", який виробляв хімічну продукцію. Також він відповідав за цивільний захист та охорону навколишнього середовища.

"Упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також демеркуризації цієї території. Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на цій території сягає близько 200 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні. Така бездіяльність, на переконання слідства, завдала шкоди на понад 40 мільярдів гривень.

КМДА заявляє про політичний тиск

Інформацію про вручення підозри підтвердили у КМДА та уточнили, що мова йде про заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Водночас у КМДА нагадали, що на заводі "Радикал", який не є і ніколи не був у муніципальній власності, накопичилися шкідливі відходи у результаті недбальства власників. Там запевняють, що попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалася реалізація проєкту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності.

"Ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Саме державні органи заблокували спроби міста розробити проєкт утилізації відходів заводу та профінансувати його", - вважають у КМДА.

Завод "Радикал" припинив роботу в 1996 році, а в 2000 - підприємство визнали банкрутом. З 1951 по 1996 рік завод був монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів. Після зупинки виробництва у 1996 році токсичні речовини, зокрема радіоактивні, залишилися в ґрунті та на устаткуванні.