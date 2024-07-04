Затримано командира полку, підозрюваного у вбивствах у Бучі

Полковник російської армії Артем Городілов, який перебуває під санкціями США через війну в Україні, значиться у РФ підозрюваним у справі про шахрайство в особливо великому розмірі, пише видання "Коммерсант".

Співробітники військової контррозвідки Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали в російському місті Рязань командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ Артема Городілова у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. Про це повідомило російське видання "Коммерсант" увечері в середу, 3 липня.

За даними видання, після затримання Городілова доправили в Москву і передали представникам головного військового слідчого управління Слідчого комітету, що відповідає за провадження щодо цієї кримінальної справи. Які саме розкрадання і на яку суму інкримінують Городілову, невідомо. У матеріалах справи він значиться підозрюваним.

Городілов із 2019 року був командиром 234-го гвардійського десантно-штурмового Чорноморського полку, який дислокується в Пскові, а на початку повномасштабної війни в Україні його розгорнули в Бучі Київської області.

У лютому 2023 року Городілова занесли до санкційного переліку США за "участь у грубих порушеннях прав людини, а саме в позасудових стратах". Його прізвище фігурувало в цілій низці публікацій західних ЗМІ про воєнні злочини, скоєні російськими військовими в Україні.

Розслідування російських воєнних злочинів у Бучі

У грудні 2022 року американське видання The New York Times (NYT) опублікувала півгодинне відеорозслідування злочинів у Бучі, скоєних під час окупації міста російськими військовослужбовцями. Воно базується на свідченнях очевидців, документах, відеокадрах, знятих очевидцями або дронами, а також записах телефонних розмов.

На одному з таких записів російський військовий розповідає про розпорядження командира вбивати цивільних. На інших чутно, як проводять допити. NYT вдалося встановити імена 22 військовослужбовців 234-го гвардійського десантно-штурмового Чорноморського полку, які телефонували в Росію з телефонів людей, вбитих на Яблонській вулиці, де після відступу ЗС РФ з Бучі було виявлено найбільше мертвих тіл.

Автори розслідування підкреслюють: російське командування не могло не знати про систематичні вбивства цивільних осіб. Так, на кількох відеозаписах, зроблених поруч із місцями масових розправ, видно людину, до якої звертаються "товариш полковник". Журналісти припускають, що ним був командир 234-го полку Артем Городілов.

Згодом NYT оприлюднила додаткові свідчення щодо російських злочинів у Бучі.