Запроваджений через COVID-19 карантин в Україні можуть подовжити до травня

Жорсткі обмеження, запроваджені в Україні через епідемію COVID-19, можуть почати послаблювати лише у травні за умови зниження показників захворюваності. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 8 квітня.

Він наголосив, що "протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде подовжений до початку травня".

"У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом, прокомунікований, чітко розписаний і кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, коли він почне повноцінно працювати, які будуть соціальні стандарти нашого життя в травні, масковий режим, соціальні дистанції", - пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я звернулась до країн світу і рекомендувала їм не послаблювати карантинних заходів там, де вони дають результат. "Україна - одна з таких країн, яким рекомендують подовжити якомога надовше, скільки буде витримувати економіка і морально-психологічний стан людей", - розповів прем'єр.

Жорсткі обмеження з 6 квітня

З цього тижня в Україні чинні посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні зареєстрували 1668 випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них зафіксували 52 летальних випадки та 35 одужань пацієнтів.

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