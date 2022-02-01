 Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

Загроза довкіллю: через пандемію COVID-19 збільшилась кількість медичних відходів

Десятки тисяч тонн додаткових медичних відходів у результаті боротьби з пандемією загрожують здоров'ю людей та навколишньому середовищу, заявляють у ВООЗ.

Iran | Coronavirus | Umweltverschmutzung

Внаслідок заходів реакції на пандемію COVID-19 у світі значно збільшилось навантаження на систему утилізації медичних відходів. Про це Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила у вівторок, 1 лютого. 

За даними ВООЗ, у період з березня 2020 до листопада 2021 року тільки в рамках спільної надзвичайної ініціативи ООН  було придбано 87 тисяч тонн засобів індивідуального захисту. Очікується, що майже всі вони стануть відходами. 

"Життєво важливо забезпечити медичних працівників необхідними засобами індивідуальної безпеки, - заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан. - Однак не менш важливо забезпечити безпечне використання цих засобів без шкоди для навколишнього середовища".  

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Автори доповіді ВООЗ також наголошують, що їхній аналіз дає лише приблизне розуміння про масштаби проблеми відходів, пов'язаних із COVID-19, і не враховує, наприклад, одноразові маски, які купують люди. Крім того, у світі було зроблено 8 мільярдів щеплень від коронавірусу, що призвело до появи 144 тонн шприців та голок. 

Експерти ВООЗ пропонують вирішувати проблему відходів завдяки матеріалам, які можна переробляти, багаторазовим засобам індивідуального захисту, а також інвестиціям у сектор переробки відходів. 

Нагадаємо, що перші масові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 року. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про початок пандемії, а уряди багатьох держав запровадили обов'язкові заходи з протидії їй, зокрема вимогу носіння захисних масок. Понад рік в усьому світі триває вакцинація від коронавірусу. 

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