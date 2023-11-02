Західна Європа потерпає від урагану "Кіаран", є загиблі

Від урагану, що сформувався над Атлантикою, постраждали південний захід Англії і північний захід Франції, а також окремі регіони Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Відомо про загибель сімох людей.

По заходу Європи вдарив ураган "Кіаран", що сформувався над Атлантикою. У ніч на четвер, 2 листопада, буревій пронісся південним заходом Англії та північним заходом Франції. У Франції впалими деревами заблокована велика кількість доріг і залізничних шляхів, близько 1,2 мільйона домогосподарств залишилися без електрики, десятки тисяч людей відрізані від мобільного зв'язку. Понад 1300 людей були евакуйовані, передає dpa з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена.

Крім того, повідомляється про загибель у Франції двох людей: внаслідок падіння дерева загинув водій вантажівки, а також чоловік, який зачиняв свій магазин. На атлантичному та північному узбережжі Франції також оголошена небезпека повені. У регіоні Бретань висота однієї з хвиль сягнула 21 метр, пише dpa, а пориви шквального вітру - 200 км/год. Підвищений рівень небезпеки через негоду оголошений в 31 департаменті, запроваджені обмеження на рух вантажного транспорту. Затримані та скасовані низка рейсів в аеропортах Бреста і Кампера.

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Загиблі в Німеччині, Нідерландах та Бельгії

На південному узбережжі Англії закриті сотні шкіл, а в Девоні залишилися без електропостачання 6000 домогосподарств. Залізничні компанії в регіоні Великий Лондон закликали жителів відмовитися від необов'язкових поїздок. Зупинено рух поромною переправою між Дувром і Кале.

Одна людина загинула у Німеччині. У гірському масиві Гарц молода жінка під час прогулянки з чоловіком і дітьми внаслідок падіння дерева отримала травми, несумісні з життям. Метеорологічна служба Німеччини оголосила на 2 листопада штормове попередження для узбережжя Північного моря і попередження про сильний вітер для деяких районів на Балтійському узбережжі. Уже у першій половині дня впалі дерева ускладнили залізничний рух у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН. У Німеччині у цього урагану інша назва - "Емір".

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У Нідерландах поліція повідомляє про одного загиблого внаслідок падіння дерева. Скасовані сотні авіарейсів, повідомив представник Амстердамського аеропорту. Обмежено і судноплавство на Північному морі. Нідерландська метеорологічна служба оголосила другий, "помаранчевий" рівень загрози для північно-західної провінції Зеландія та інших районів на узбережжі Північного моря.

У Бельгії після буревію повідомляють про трьох загиблих. Ураган викликав обмеження в русі транспорту. Порт Гента з півночі не приймав і не відправляв судна. Крім того, повідомляється про обмеження в авіаперевезеннях. Королівський метеорологічний інститут KMI попередив про буремний вітер швидкістю до 110 км/год.