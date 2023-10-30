В Мексиці від урагану "Отіс" загинуло вже 48 осіб

Число загиблих в Мексиці унаслідок урагану "Отіс", що п'ять днів тому лютував на узбережжі, зросло до 48.

В мексиканському південному штаті Герреро число жертв потужного урагану "Отіс" зросло до 48 осіб. Про це у неділю, 30 жовтня, повідомила влада Мексики.

Зазначається, що 43 людини загинули в курортному місті Акапулько, а ще п'ятеро - в сусідньому муніципалітеті Коюка-де-Бенітес. Також ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти, пише агенція AFP. Водночас місцеві мешканці не вірять даними влади щодо зниклих безвісти, стверджуючи, що лік йде на тисячі, зазначає видання Los Angeles Times.

Ураган "Отіс" пронісся мексиканським узбережжям Тихого океану в середині минулого тижня. Швидкість вітру сягала до 270 кілометрів на годину. Це спричинило сильні руйнування в прибережних містах, особливо в Акапулько. За даними влади, там пошкоджено понад 273 тисяч житлових будинків, 80 відсотків готельної інфраструктури, 120 лікарень і клінік. Також без електроенергії залишилися понад 513 тисяч споживачів. Як запевнив президент Мексики Лопес Обрадор, електропостачання буде відновлено "найпізніше до вівторка".

Руйнування пісоя урагану в Акапулько Фото: REUTERS

Крім того, внаслідок стихійного лиха місто Акапулько, в якому проживало близько 780 тисяч людей, опинилося відрізаним від зовнішнього світу на кілька днів. Через це мешканці грабували магазини та супермаркети. Лише в п’ятницю прибули більші обсяги гуманітарної допомоги. Також уряд надіслав у місто 15 тисяч військових, щоб не допустити виходу ситуації з-під контролю. За попередніми оцінками, завдана ураганом шкода становить близько 15 мільярдів доларів.

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На Латинську Америку суне ураган "Пілар"

Тим часом у латиноамериканській країні Сальвадор 30 жовтня влада оголосила 15-денний надзвичайний стан як запобіжний захід через наближення тропічного шторму "Пілар". По всій країні закриті школи, а також заборонено відвідування пляжів. Очікується, що буревій дістанеться берегів Сальвадору у вівторок.

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Також, за даними Центру спостереження за ураганами США (NHC), в зоні ризику через "Пілар" перебувають Гватемала, Гондурас і Нікарагуа.