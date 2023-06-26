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СуспільствоТуреччина

Заборонені ЛГБТ-акції у Туреччині: затримали понад 140 людей

Віолетта Чайковська | Олег Соколенко
3 год. тому

Попри заборону влади, в Стамбулі на підтримку прав ЛГБТ-спільноти вийшли сотні людей. Поліція затримала десятки демонстрантів. Затримання відбулися також в Ізмірі.

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Акція в Стамбулі на підтримку ЛГБТ-спільноти 25 червня 2023 року
Акція в Стамбулі на підтримку ЛГБТ-спільноти 25 червня 2023 рокуФото: YASIN AKGUL/AFP/Getty Images

Попри заборону влади, у Стамбулі в неділю, 25 червня, відбулася акція на підтримку прав  представників ЛГБТ.

Губернатор Стамбула обіцяв не допустити заходів, які "загрожують сімейнму життю". Правоохоронці оточили центральну площу, щоби не дати демонстрантам зібратися на ній. 

Кілька сотень людей пішли в обхід і пройшли маршем з великим веселковим прапором через інший район міста, пише агентство dpa. Поліція затримала щонайменше 93 учасників ходи, заявили організатори. Турецьке представництво правозахисної організації Amnesty International повідомило, що під час затримання принаймні одна людина отримала травму голови.

Місцева влада забороняє заходи на підтримку ЛГБТ-спільноти після 2014 року, коли на парад зібралися понад 100 тисяч людей.

25 червня аналогічний марш відбувся в ще одному великому місті Туреччини - Ізмірі, розташованому на заході країни. Там, за даними організаторів, поліція взяла під варту щонайменше 48 учасників акції.

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Висловлювання Ердогана проти ЛГБТ

Представники турецької ЛГБТ-спільноти побоюються посилення тиску на їхні права після чергового переобрання Реджепа Таїпа Ердогана президентом. Виступаючи після перемоги на виборах, він звинуватив опозиційні партії в тому, що вони підтримують ЛГБТ, нагадує агенція Reuters.

Гомосексуальність не є злочином у Туреччині, водночас політичні союзники Ердогана закликають скасувати закони, що захищають права ЛГБТ.

У 2021 році Ердоган звинуватив у вандалізмі студентів, які вивісили веселковий прапор на фасаді Босфорського університету.

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