Еммануель Макрон отримав Вестфальську премію миру

Президент Франції Еммануель Макрон отримав Вестфальську премії миру за свою відданість Європі. Церемонія вручення відбулася в вівторок, 28 травня, в будівлі мерії німецького міста Мюнстера. Ця премія у розмірі 100 000 євро була присуджена в рівних частинах Макрону і Німецько-польській молодіжній організації.

"Отримання премії миру під час війни здавалося мені парадоксальним", - визнав Макрон у своїй промові під час вручення премії. "Мир також означає ризикувати", - додав він, цитує інформагенція AFP. Крім того, Макрон повторив у своєму виступі свій попередній заклик до посилення загальноєвропейської оборони. "Я вважаю, що ми повинні бути більш оптимістичними", - сказав Макрон у своїй промові, яку наводить агенцію dpa. "Бути оптимістами як європейці означає бути впевненими, що Європа - це правильна відповідь", - сказав він, маючи на увазі основні виклики сьогодення, як-от війна в Україні, кліматична криза і загроза демократії. "Нам потрібно розпочати новий етап Європи",- переконаний він, але для цього потрібно більше оптимізму і волі, додав французький лідер.

Макрон оголосив, що свою грошову частину премії він пожертвує Франко-німецькій молодіжній організації.

Штайнмаєр нагадав про наполегливість Макрона в просуванні ідеї стратегічної автономії Європи

На церемонії вручення виступив також з промовою і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). "Саме Ви послідовно просували ідею стратегічної автономії з великою далекоглядністю і сміливістю", - сказав Штайнмаєр в Мюнстері з нагоди вручення винагороди. На тлі цього Штайнмаєр нагадав, що Макрон "закликав до європейського суверенітету задовго до російського нападу", маючи на увазі повномасштабний напад РФ на Україну в лютому 2022 року.

Крім того, президент ФРН назвав Макрона "пристрасним європейцем" і подякував французькому лідеру за його прихильність до Німеччини, передає агенція dpa.

Говорячи про нинішню війну в Україні, Штайнмаєр запевнив, що свого часу Франція і Німеччина зробили все можливе, щоб запобігти війні політичним шляхом. "Але наші спільні зусилля для досягнення миру в Європі зазнали невдачі через Москву", - сказав Штайнмаєр, маючи на увазі зокрема спроби Макрона підтримувати діалог з президентом Росії Володимиром Путіним на початку війни в Україні.

Премію Макрону присудили ще торік

Сама премія була присуджена Макрону трохи більше року тому. Однак церемонію винагородження було відкладено, оскільки державний візит, спочатку запланований на 2023 рік, був скасований через заворушення у Франції.

Премія приурочена до укладення Вестфальського миру 1648 року, який поклав край Тридцятилітній війні. Її вручають щодва роки у двох категоріях у мерії Мюнстера. Після церемонії нагородження Штайнмаєр запросив свого високого гостя на обід, що має завершити його триденний державний візит до Німеччини.

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Потім Макрон мав вирушити до Мезеберга, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на засіданні франко-німецької Ради міністрів.