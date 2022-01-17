За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

Десятеро найбагатших людей світу за час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, а саме в період з березня 2020 року до листопада 2021 року, подвоїли свій статок з 700 мільярдів до 1,5 трильйона доларів. Це випливає з доповіді об'єднання благодійних організацій Oxfam, оприлюдненої у понеділок, 17 січня, у Берліні.

Автори у своєму дослідженні керувалися рейтингом найбагатших людей світу від видання Forbes. Зокрема, мова іде про засновника SpaceX і TeslaІлона Маска, засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса, власника Louis Vuitton Бернара Арно та родини, засновника Microsoft Білла Гейтса, голову концерну Oracle Ларрі Еллісона, співзасновників Google Ларрі Пейджа і Сергія Бріна, засновника Facebook Марка Цукерберга, колишнього гендиректора Microsoft Стіва Балмера і керівника Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Як зазначають експерти, не у всіх багатіїв статки зросли рівномірно. Наприклад, статки Маска виросли більш ніж на одну тисячу відсотків. Натомість статки Білла Гейтса зросли на 30 відсотків.

Читайте також: Декларації для багатіїв: чи пройдуть українські олігархи "рентген" статків?

Усі мільярдери разом за вищезгаданий період примножили свої статки більше, ніж за 14 років, що передували пандемії, йдеться далі в документі. За даними Oxfam, 55 тисяч найбагатших людей на планеті з 2019 по 2021 рік збільшили свої статки на 14 відсотків. Для порівняння: світове багатство за цей період зросло на один відсоток "Прірва між найбагатшими та іншою частиною людства, таким чином, драматично розширилася", - констатують автори доповіді.

До пандемії COVID-19 близько половини населення планети, або 3,2 мільярда людей, жили у злиднях. До сьогодні це число збільшилося на 160 мільйонів, констатують в Oxfam. Оскільки економіка менш забезпечених країн ще не відновилася від наслідків пандемії, найсильніше від втрати доходу постраждали 20 відсотків найбідніших людей.

"Для мільярдерів пандемія стала золотою лихоманкою, - зазначив референт Oxfam Мануель Шмітт (Manuel Schmitt). - Уряди закачали в економіку мільярди, проте більша частина (цих коштів. - Ред.) залишилася у людей, які особливо виграють від курсів акцій".

Погіршення становища жінок

Особливу тривогу викликає в експертів погіршення становища дівчаток та жінок. Порівняно із ситуацією, яка спостерігалася два роки, тому кількість жінок, які отримують за свою роботу гроші, скоротилася на планеті на 13 мільйонів Водночас зросла кількість жінок, які виконують неоплачувану роботу, - наприклад, з догляду за членами сім'ї.

Читайте також: До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

При цьому у Німеччині посилилася тенденція до "дуже сильної концентрації багатства (у руках малої частки населення. - Ред.)". Якщо до пандемії сукупний статок десяти найбагатших жителів країни оцінювався в 125 мільярдів євро, то сьогодні він становить 223 мільярди євро, підрахували в Oxfam. За даними об'єднання, частка бідних у Німеччині становить сьогодні 16 відсотків населення. Це - 13 мільйонів осіб, рекордний показник у цій галузі, попереджають експерти.

Oxfam - це міжнародна конфедерація з 19 організацій, об’єднаних у 90 країнах. Їхня ціль - боротьба із бідністю у світі.